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百年虎頭埤迎70年圳頭祭 延續台南水文化與感恩精神

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
百年虎頭埤迎七十年圳頭祭，延續台南水文化與感恩精神。圖／市府提供
百年虎頭埤迎七十年圳頭祭，延續台南水文化與感恩精神。圖／市府提供

台南虎頭埤風景區有180多年歷史，是台灣第一座水庫，傳承70年的「圳頭祭」傳統祭典今天再度舉行。地方希望這項深具地方特色的祈福儀式，不僅承載新化地區對水源與土地的感恩之情，也見證台南珍貴的農業、水利與民間信仰文化。

新化朝天宮主委許滄淵指出，虎頭埤圳頭祭源於民國43年。當年因旱象嚴峻，地方士紳於朝天宮廟埕設壇，迎請廟內五穀王、神農大帝「曬日祈雨」，其後降雨應驗神跡。

他說，為感念神明護佑，並感謝虎頭埤作為新化地區五、六百公頃農田重要水源地，隔年起在虎頭埤舉行圳頭祭答謝神恩，並一路傳承至今。這項從新化發源的祭典，也逐漸成為嘉南地區重要的水文化傳統。

市府表示，虎頭埤湖光山色與古禮祭儀相互映襯，讓虎頭埤不僅是一處風景名勝，更成為認識台南歷史與信仰文化的重要場域。

市府觀旅局表示，虎頭埤不僅有自然湖景與休閒遊憩功能，更蘊藏豐富人文故事與地方記憶。將持續與農水署嘉南處及新化朝天宮合作，爭取將虎頭埤圳頭祭列入市定無形文化資產，讓這份兼具歷史、信仰與感恩精神的文化瑰寶永續傳承，也邀請民眾走進百年虎埤，在山水間感受台南獨有的人文魅力與祈福文化。

市長黃偉哲表示，虎頭埤風景區是帶動台南山區觀光重要亮點，近年園區持續推動景觀優化、設施改善及多元觀光服務進駐，感謝天地眾神護佑，讓園區營運與工程建設平安順利。期待未來更加完善的旅遊環境與豐富體驗，讓虎頭埤以嶄新風貌迎接國內外遊客，成為來台南旅遊不可錯過必訪景點。

今天祭典有農水署嘉南管理處長劉業主率各主管與許滄淵、市議員李偉智、余柷青及新化區長李義隆、新化警分局長黃宗仁、觀旅局副局長鄭道立、新化農會理事長吳德強、新化各里長與學校及新化知義天后宮、上帝廟、保生大帝廟、護安宮、武安宮、朱仙宮、那拔林清水宮主委等參與依傳統儀式祭拜、恭讀疏文，祈求風調雨順、國泰民安、四時無災、五穀豐收。

百年虎頭埤迎七十年圳頭祭，延續台南水文化與感恩精神。圖／市府提供
百年虎頭埤迎七十年圳頭祭，延續台南水文化與感恩精神。圖／市府提供

朝天宮 台南 虎頭埤

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