美花生零關稅效應浮現？雲林花生開盤價跌又遇暴雨 張麗善憂心

今年4月底傳出美國花生將以零關稅、零防衛機制（SSG）進口台灣，引發國內花生產業憂心。產業界當時即示警，恐衝擊國產花生價格，如今雲林一期花生進入採收期，產地開盤價格較去年同期下跌約3成。雲林縣長張麗善表示，看到花生價格受衝擊，加上近日接連強降雨影響採收，讓她十分憂心農民處境，縣府將積極向中央爭取300億元農業安定基金資源，協助農民度過難關。

張麗善表示，美國花生零關稅且取消農產防衛措施消息傳出後，市場已出現明顯預期心理，對國產花生造成衝擊，反映在一期花生開盤價格上，跌幅相當明顯。目前花生仍處於採收初期階段，後續價格是否能逐漸回穩、穩定下來，仍需持續觀察市場供需與收購情形。

針對農民憂心價格崩跌問題，張麗善指出，中央先前因應美國關稅政策成立300億元農安基金，縣府將積極爭取相關資源投入花生產業，希望透過適當措施協助穩定市場價格，避免農民面臨血本無歸的處境。

張麗善坦言「看到花生開盤價格下跌，當然會擔心。」農民的權益受到影響，或農產品價格出現劇烈波動，她與縣府都感同身受，因為我們跟農民都是站在一起的，心是一致的，一定會擔心。

除了價格壓力外，近日受西南氣流及滯留鋒面影響，雲林多地出現強降雨，也讓正值採收期的花生面臨品質與乾燥保存挑戰，張麗善表示，縣府持續補助農民購置大蒜乾燥機，申請情況踴躍，該設備同樣適用於花生乾燥處理，縣府將持續加強宣導與技術輔導，協助農民善用設備降低降雨帶來的損失。