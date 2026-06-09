香蕉盛產價跌農糧署啟動收購加工 嘉義縣里長號召認購送暖助蕉農

正值香蕉盛產季節，產量大增市場供過於求，價格下跌，蕉農叫苦連天。嘉義市果菜市場最新拍賣行情，香蕉平均交易價格從每公斤16元下跌至13元，換算每台斤不到10元，低於生產成本，蕉農面臨虧損壓力。為穩定香蕉價格，農業部農糧署南區分署說，5月中旬起啟動香蕉收購加工措施，預計執行目標量300公噸，收購期間至6月30日止，加工期間至7月14日。

農糧署透過加工廠、合作社場產地收購香蕉，其中黃熟香蕉收購價格每公斤15元以上，青黃香蕉每公斤8元以上，依核定數量補助供貨單位、加工廠每公斤集運費2元，加工單位另可獲得每公斤2元加工處理費補助。供貨及申請加工單位同一單位，補助款僅能擇一領取。

鼓勵加工業擴大採購量，農糧署祭加碼獎勵措施。累計採購達100公噸以上者，加工處理費每公斤再加碼補助1元；累計採購超過200公噸者，每公斤再加碼補助2元。申請補助門檻則需達10公噸以上。加工用途及產製項目：香蕉澱粉、香蕉乾、香蕉泥、香蕉餡、香蕉脆片、香蕉薯條、香蕉汁、香蕉蜜餞、香蕉冰淇淋、香蕉冰磚、冷凍截切或其他經審查認可香蕉加工品。

嘉市果菜市場總經理謝宗恒表示，夏季水果多，加上天氣炎熱，有利香蕉生長，市場供應量增加，價格下滑。農糧署啟動加工收購措施，可望發揮調節供需功能，減少市場壓力，穩定蕉價，保障蕉農收益。除農糧署啟動收購加工，民間也發起愛心認購行動協助蕉農。

嘉縣朴子市文化里長楊石旭得知香蕉價格低迷、蕉農收益不佳，透過臉書社群發起香蕉認購活動，號召民眾以實際行動支持農民。楊石旭表示，協助蕉農拓展銷路，轉贈沿海養護機構及低收入戶家庭，讓新鮮香蕉送到有需要民眾手中。幫助蕉農，關懷弱勢族群，形成善的循環。