拋出朴子世貿館宏大藍圖 黃嫈珺盼結合台積電無人機打造會展新廊帶

嘉義縣議員黃嫈珺今天在議會定期會時表示，縣府應在臨近高鐵特區與縣政府特區，建構一座「嘉義朴子世界貿易展覽館」，並提出精準的SWOT分析與創新營運策略，同時建議設立商務發展與社福互助基金，將20%的展覽館相關營收專款專用，反哺地方老人社福與生育津貼，形成完美的經濟正循環。該提案獲議長張明達裁示通過。

黃嫈珺表示，這是一個極具戰略遠光的宏大藍圖，精準抓住嘉義縣從農業大縣到農工大縣的歷史轉折點。透過台積電先進封裝廠、亞洲無人機亞創中心、故宮南院及長庚醫療體系的進駐，嘉義縣正迎來前所未有的高階商務、科技交流與國際觀光人潮。若能透過世貿展覽館將商務流量變現為地方稅收，將能有效帶動娛樂稅、房屋稅、地價稅及產業綜所稅的分成。

黃嫈珺進一步就高科技、醫療與文創產業的剛性需求進行簡報分析。在科技方面，台積電與無人機產業聚落未來將吸引全球數百家半導體與無人機供應鏈廠商進駐，每年舉辦的半導體設備展與亞太無人機展將帶來極高客單價的國際買主。醫療與文創方面，嘉義長庚是雲嘉地區的醫療重鎮，故宮南院則具備國際級展演實力，醫學年會與國際文物博覽會屬於高產值的複合會展，能有效填補科技展之外的檔期。

黃嫈珺也坦言，嘉義縣目前面臨高階商務旅宿餐飲配套不足、大眾運輸接駁系統待升級等劣勢，且可能面臨大台南會展中心與高雄展覽館的強力磁吸壓力。因此，她建議展覽館應主打前展、後廠的動態演練，成為全台唯一具備無人機戶外合法試煉空域與智慧製造展示空間的複合式展館，做出絕對的產業差異化。同時，積極媒合民間高鐵特區土地，引進複合式新級飯店，推動會展、高階醫療、文化度假一條龍的三日遊行程，讓稅收徹底留在嘉義縣。

該案獲蔡奇璋、李國勝、蔡政宜、黃榮利等議員附議，議長張明達裁示通過提案，請縣府研議辦理。