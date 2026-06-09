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大新營區人口流失少1席議員 新營糖廠轉型智慧機器人園區振興地方

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員王宣貿上午總質詢針對大新營區人口流失，針對市府提出新營糖廠產業大發展戰略，建議打造為台灣匹茲堡，為大新營創造人口移入新動能。圖／王宣貿提供
台南市議員王宣貿上午總質詢針對大新營區人口流失，針對市府提出新營糖廠產業大發展戰略，建議打造為台灣匹茲堡，為大新營創造人口移入新動能。圖／王宣貿提供

大新營區人口減少下屆議員席次將減少1席，從現有6席減為5席，市議員王宣貿上午市政總質詢指出，面對人口流失、高齡化、產業轉型及極端氣候等挑戰，市府不能只停留在補助與救助思維，而應從源頭建立長期發展機制，打造讓青年願意回來、產業願意投資、居民願意留下的宜居城市。

王宣貿指出，大新營地區人口自2020年以來平均每年減少約2000人，近一年人口減少更達2,296人，顯示人口外流問題持續惡化。除了少子化造成的自然減少，更大的挑戰來自青年與勞動人口外移所形成的社會減少。

王宣貿表示，面對AI與機器人產業快速發展，台南應把握產業轉型契機。他肯定市府於新營糖廠設置智慧機器人前哨站，作為展示、實證與教育基地的規劃，但認為這只是第一步。

王宣貿以美國匹茲堡由傳統鋼鐵城市成功轉型為全球機器人產業重鎮的案例為例，呼籲市府加速產業用地規劃、整合上下游供應鏈，同步招商視覺系統、邊緣運算、自動化控制等相關業者進駐，形成完整產業聚落。

王宣貿強調 「真正能解決人口流失的，不只是建設，而是工作機會。」，唯有透過產業發展創造就業，才能提高社會移入人口，讓大新營重新成為吸引人口居住與發展的區域。

針對議員關心大新營區人口流失影響議員席次調整，市長黃偉哲表示，目前全國均普遍面臨「生不如死」，也就是自然出生人口持續下降的問題，但台南仍有部分區域如西港因遷入人口增加的社會變動，反而呈現增長趨勢，顯示城市發展與就業環境對人口具備一定吸引力。

黃偉哲強調，對於大新營區的人口對策，市府規劃要有「即戰力」，例如將新營糖廠轉化成為無汙染的機器人與無人機展示、實證園區，期望透過增加工作機會來帶動區域發展，讓大新營區能透過社會變動的方式解決人口流失問題。

民政局表示，截至115年5月底，台南市第一選舉區（後壁、白河、東山、鹽水、新營及柳營）總人口數為18萬1178人，較111年11月地方選舉基準人口18萬7248人減少6070人，六個行政區人口均呈現下降趨勢。其中新營區減少554人、鹽水區減少1029人、白河區減少1476人、柳營區減少673人、後壁區減少1238人、東山區減少1100人。

依據《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，地方選舉應選名額係以投票日前第六個月月底的戶籍統計人口數為計算基準，115年地方公職人員選舉訂於11月28日舉行，因此將以115年5月31日戶籍統計人口數作為計算依據，實際應選名額仍以中央選舉委員會公告為準。

新營糖廠都市計畫變更範圍示意圖。圖／台南市都發局提供
新營糖廠都市計畫變更範圍示意圖。圖／台南市都發局提供

台南市議員王宣貿上午總質詢針對大新營區人口流失，針對市府提出新營糖廠產業大發展戰略，建議打造為台灣匹茲堡，為大新營創造人口移入新動能。圖／王宣貿提供
台南市議員王宣貿上午總質詢針對大新營區人口流失，針對市府提出新營糖廠產業大發展戰略，建議打造為台灣匹茲堡，為大新營創造人口移入新動能。圖／王宣貿提供

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