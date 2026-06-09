老屋飄香 嘉市文化局人員花3年出新書記錄舊屋活化食光

嘉義市推動「舊屋力」計畫10餘年，帶動老屋活化風潮，不少返鄉青年與創業者選擇進駐木造老屋經營咖啡館、餐廳、書店與特色空間，讓沉寂多年歷史建築綻放生命力。任職嘉市文化局文化資產科、中正大學台灣文學與創意應用研究所畢業的王薏瑄，歷時3年走訪11間老屋餐飲空間，完成「桃城老屋釀食光」，以文字影像記錄老屋與美食交織的城市故事。

王薏瑄原本因工作需求報考研究所進修，後來將研究主題聚焦文化局「舊屋力」補助計畫店家。她從最初以消費者角度拍照打卡，到深入研究建築歷史、空間改造及經營理念，透過大量田野調查與訪談，記錄老屋重生的歷程。她表示，撰寫過程中常面對數萬字逐字稿整理、史料蒐集及反覆查證，但也因此更能理解店家投入老屋修復與地方創生的初心。

新書發表會日前在老屋空間「蘭院子」舉行，吸引文化界、學界及受訪店家共襄盛舉。文化局長謝育哲指出，嘉市擁有超過6000棟木屋，是全台少見人文森林，「舊屋力」是木都發展重要推手。公部門透過補助與資源整合，協助老屋修繕再利用，民間藉創意經營賦予空間新生命，形成嘉義獨特城市風景。許多木屋改造成為咖啡館、餐飲店、民宿及藝文空間，保存木都歷史紋理，帶動觀光與地方經濟發展，成為嘉市地方創生的重要代表。

中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝說，「桃城老屋釀食光」不只介紹建築美食，更記錄城市五感體驗與生活記憶。中正大學國際文化創意整合研究發展中心主任江寶釵表示，這本書展現大學深耕地方的成果，是地方文化生產與城市意象建構的重要案例。

「桃城老屋釀食光」由紙雕藝術家吳靜芳擔任美術編輯，邀請建築專家陳嘉基審閱書稿，結合文學、藝術與建築專業。書中導入AIPodcast呈現內容，增添閱讀趣味。在嘉義多家獨立書店及特色店家販售。王薏瑄希望透過這本書帶領讀者按圖索驥，走進嘉義巷弄老屋空間，感受木都城市獨有歷史溫度與人文魅力。