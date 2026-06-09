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雨彈襲嘉義嚴陣以待 防重演凱米洪災水利署完成八掌溪疏浚
受滯留鋒面西南氣流雙重影響，氣象署預報今、明2天嘉縣山區豪雨，恐有致災性降雨，今天山區5鄉停班停課。由於2年前凱米颱風重創雲嘉南，八掌溪部分河段溢堤，引發淹水災情，居民擔心洪災重演。對此，水利署第五河川分署表示，近年強化河川整治清疏，啟動防汛應變機制，嚴防豪雨成災。
第五河川分署指出，凱米颱風過後，八掌溪累計完成約420萬立方公尺河道疏浚土方量，大幅提升河川通洪能力。今年1月至6月間，轄區內八掌溪、朴子溪等4條主要河川，也再完成約95萬立方公尺土方清疏作業，持續擴大通水斷面，降低豪雨期間河川水位快速上升的風險。除河道清疏外，分署也在汛期前完成高灘地高莖作物剷除、主支流匯流口清理、水門及排水路清淤等例行整備工作，確保河川排洪與區域排水系統順暢運作，提高整體防洪韌性。
第五河川分署表示，滯留鋒面與西南氣流影響最顯著時間落在今、明2天。因應短延時強降雨可能帶來危害，提升警戒層級，備妥太空包、消波塊等防汛搶險物資，要求各施工單位加強巡查工區安全，並通知搶修、搶險開口契約廠商待命，確保一旦發生災情，能在第一時間調度人力與機具投入搶修工作。2年前凱米颱風侵襲，降下逾千毫米驚人雨量，水上鄉美上美社區淹水，台鐵西部幹線嘉義台南路段中斷，衝擊交通與民眾生活。災後水利署投入大筆經費辦理河川整治疏浚，降低災情率。
面對豪雨威脅，嘉縣市府同步啟動防災應變措施。嘉縣預先排空滯洪池，完成抽水機整備，監控降雨、水位及河川流況，採取應變行動。公路局雲嘉南養護工程分局加強山區道路巡查監測，針對可能發生坍方、落石及路基流失等狀況預做準備，投入搶修搶通工作。
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