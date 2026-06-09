雨彈襲嘉義嚴陣以待 防重演凱米洪災水利署完成八掌溪疏浚

環境部公布今年第一季海岸廢棄物監測結果，嘉義縣好美寮及雲林縣麥寮六輕北堤分居全國最易累積海洋廢棄物海岸段前兩名。好美寮主要為養殖業使用的泡棉與蚵架，雲林則以寶特瓶、漁業廢棄物及海漂垃圾為主。對此，嘉義縣將透過每月空拍監測及跨局處大型機具淨灘應對，雲林縣則首創結合空拍機與無人船清運海漂垃圾。

2026-06-09 00:00