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盼18年布袋商港聯外道路下月開工 打造跨港脊背橋紓解交通瓶頸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書
布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書

嘉義縣沿海重大交通建設「布袋商港聯外道路新闢工程」，地方爭取18年、工程6度流標，縣府招標日前由義力營造公司得標承攬施工，總工程經費約13.2億元，工期960日曆天（約2年7個多月），下月開工，預計2029年全長逾1公里聯外道路及跨港景觀橋梁完工，改善布袋商港、海埔新生地區長期仰賴布新橋單一聯外通道交通困境。

縣府建設處指出，布袋商港近年結合貨運、遊艇港、漁港及觀光發展，港區運輸與旅遊需求持續成長，但目前對外交通主要依賴布新橋與既有道路系統，不僅道路容量不足，假日更經常出現壅塞情形，也影響商港物流運輸及觀光發展。

布袋海埔新生地區多年來僅有布新橋作為唯一聯外道路，除在地居民日常通行外，也是往返澎湖旅客、高跟鞋教堂遊客及布袋觀光漁市人潮的重要通道。地方

2007年起即積極爭取增設第二聯外道路，歷經中央與地方多年協調，終於在2022年獲交通部公路局核定補助13.6億元闢建建設。不過，受原物料價格上漲及營建成本攀升影響，工程6度流標。縣府自籌逾億元，檢討施工項目預算配置，最終順利招標作業，預計7月底前開工。

工程位於布袋鎮西側臨海區域，西端銜接布袋商港與海埔新生地區，東端連接第三漁港聯絡道路，全長約1345公尺，其中主線道路長1024公尺、商港段321公尺。工程內容涵蓋道路、橋梁、排水及景觀設施等建設。最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，主橋以預力箱型梁懸臂工法施工，包含65個節塊，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標。此外，工程規劃左右岸人行景觀引橋，兼顧交通與休憩功能，未來可望串聯布袋商港、高跟鞋教堂、觀光漁市及周邊景點，提升整體觀光動線。

縣府表示，聯外道路完工後，除可提供第二條聯外通道，降低海埔新生地區孤島風險，也能在天然災害或緊急事故發生時強化救災與避難能力。同時透過大型車輛分流，減少重車進入市區及布新橋通行量，紓解交通壓力縮短行車時間。未來大貨車聯結車由新道路進出商港，布新橋以小型車與觀光車流為主，不僅提升交通安全，也有助於帶動布袋商港及沿海觀光發展，為嘉義海區交通建設重要里程碑。

布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書
布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書

布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書
布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書

布袋商港聯外道路下月開工，打造跨港脊背橋，全長約1345公尺，最受矚目亮點為跨越布袋漁港脊背橋工程。橋梁總長355公尺，採雙塔雙索面設計，橋塔為圓形塔柱結構，共配置24組斜張鋼索，工程技術難度高，將成為布袋港區新地標，圖為電腦模擬設計圖。圖／取自義力營造公司臉書
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布袋商港 嘉義

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