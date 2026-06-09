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南市議員蔡淑惠：最後一次總質詢

聯合報／ 記者吳淑玲袁志豪／台南報導

國民黨籍八連霸台南議員蔡淑惠因涉詐領助理費案遭判刑，昨在議會透露，將是自己最後一次總質詢，感謝選民三十三年來一路支持與陪伴，希望自己是最後一位因助理費問題受司法調查影響的民代。

蔡淑惠涉詐領助理費五三三萬餘元，一審判刑二年、緩刑五年、褫奪公權三年，台南高分院五月廿八日駁回上訴，有廿天時間可上訴；台南地院說明，本案為得上訴三審的案件，若高等檢察署台南分署與蔡淑惠均不上訴，判決確定日為上訴期間屆滿的那天。

台南地院指出，蔡淑惠收判決書日起算廿天即為判決確定日，遇假日可延到上班日為上訴最後一天；判決確定後蔡獲緩刑，免入監執行，但因刑法與地方制度法規定，褫奪公權宣告自裁判確定日起發生效力，當天將由司法機關通知行政院解除她議員職務。台南高分檢表示，昨天已收到判決書將與承辦檢察官研議是否提起上訴。

蔡淑惠昨表示，人生有上台也有下台的時候，過去四年面對司法心中感觸良多。二○二一年三月八日她遭檢調搜索，人生低潮時兒子考上台南一中，成為支撐她走過低谷的重要力量。歷經四年司法糾纏後，如今兒子又考上警察專科學校，讓她看見新的希望，也讓她更相信人生不只有政治一條路。她當民意代表卅三年，能長期獲選民支持已十分珍惜，議員不一定要做到最後一刻。

蔡淑惠 議員 台南

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