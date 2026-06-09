海廢監測 雲嘉海漂垃圾多

環境部公布今年第一季海岸廢棄物監測結果，嘉義縣好美寮及雲林縣麥寮六輕北堤分居全國最易累積海洋廢棄物海岸段前兩名。好美寮主要為養殖業使用的泡棉與蚵架，雲林則以寶特瓶、漁業廢棄物及海漂垃圾為主。對此，嘉義縣將透過每月空拍監測及跨局處大型機具淨灘應對，雲林縣則首創結合空拍機與無人船清運海漂垃圾。

雲林縣環保局指出，濁水溪出海口南岸的六輕北堤、許厝寮等海岸受洋流與風向的影響，常有大量垃圾堆積，其中約五成六為生活垃圾及遊憩廢棄物，以寶特瓶最多，另有蚵架、漁網、塑膠碎片、木板、玻璃瓶，及疑似自中國漂流而來的「浙江浮標」。

為提升清理效率，雲林縣今年四月試辦智慧清運，利用空拍機巡查髒亂熱點，再派遣無人船回收海漂垃圾，不到一個月已出動二十次，清除近百公斤垃圾，每趟平均回收約二公斤。不過無人船單趟作業成本近五萬元。

嘉義縣環保局表示，好美寮平時即定期辦理淨灘，生活垃圾相當少，主要問題在於潮汐帶來的大宗漁業廢棄物。由於中央評比以垃圾重量為主要指標，容易拉高排名，無法完全反映地方維護成果，已向環境部建議調整評分方式。

針對泡棉及蚵架等大型廢棄物，嘉義縣府跨局處推動去化措施，規畫設置暫置場，完整泡棉供漁民回收再利用，破損泡棉則由主管單位協助清運並送焚化處理；蚵架竹材則經破碎後回收再利用。同時持續每月空拍監測海岸環境，發現髒亂熱點即通報相關單位，配合大型機具進行清理，維護海岸環境。