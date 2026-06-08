台南35抽水站啟動 晚間應變三級開設即時處置積淹水

台南地區今天出現明顯降雨，市府下午統計有35座抽水站啟動抽水，並預估明天易出現短延時強降雨，水利局將於晚間8時開設三級應變中心，加強守視天氣狀況、即時處置災情。

台南市水利局發布新聞稿指出，根據中央氣象署預報資料，今天因鋒面接近及西南風增強，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，台南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為平地一帶，沿海及山區易有局部較大雨勢，明天易有短延時強降雨，降雨熱區在沿海、局部陸地及山區，有大雨至豪雨發生機會。

水利局指出，市長黃偉哲已指示水利局於今晚8時開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐，24小時守視天氣狀況及處置災情，並加強與各區公所橫向聯繫，即時處置積淹水狀況。

水利局統計，今天至下午4時止，台南地區最大累積雨量為麻豆區100毫米，其次為新營區99毫米及後壁、下營區97毫米；最大時雨量為官田區42毫米，轄下共有35處抽水站站啟動抽水，總抽水量約64萬噸。

水利局指出，各區公所及水利局也已備妥約23萬砂包，並將約4100片防水擋板分發至區公所及自主防災社區，可視天氣及實際狀況使用。