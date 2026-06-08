台式零嘴強勢登場 北門農會紅蔥玉米脆本月辦3場發表會

台南市北門區農會新推出顛覆傳統的休閒零食「北門紅蔥玉米脆」，一推出市場詢問度高，農會打火趁熱，本月將在立法院、台南亞太棒球場、安平亞果碼頭三地辦發表會推廣，希望一舉打響知名度。

近來農會界掀起一片自有商品，走團購等獨特銷售通路深受市場歡迎，北門區農會善用獨特北門鹽地與海風風味，將在地紅蔥香氣融入玉米脆粒中，帶出類似烤玉米般的香氣感，今年2月8日舉辦的「2026 蔥蔥農農游刃有魚～農產推廣行銷活動」中首度試水溫，意外大受歡迎。

農會加快腳步今年4至5 月正式於全台各農會通路與網路全面陸續上市與開團販售。 北門農會日來忙推廣這新商品，本月12、20、23日分別在立法院、台南亞太棒球場、安平亞果碼頭辦發表會，除立法院敲定在上午10時，其餘兩場均為下午2時。

北門區農會總幹事陳柏凱表示，農會不只在賣零食，是在賣北門的汗水與陽光，只為破除盛產期銷售壓力並提升農產附加價值。

北門農會說，推出的新產品，嚴選玉米結合紅蔥頭、鹽香與香辣調味，入口有濃郁蔥香與鹹香層次，咬下去口口酥脆、越吃越涮嘴，適合追劇、辦公室下午茶、出遊分享，也很適合喜歡台式鹹香零食愛好者。