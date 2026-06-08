南市府攜手商場推防災專區 籲備3天份物資自助人助

時序漸入汛期，台南市政府今天宣布與南紡購物中心跨界合作，在商場設置「6月盛夏防災專區」，展示緊急救難包等，並提醒民眾提前準備3天份乾糧、飲用水等應急物資。

市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，颱風季來臨，市府團隊已全面啟動防颱與防災部署，但社區成員與市民自主防護才是防颱最關鍵防線，民眾應密切留意中央氣象署與台南市政府發布的氣象與停班停課訊息，並多利用官方防災應援專區，提早準備好3天份乾糧、飲用水及手電筒等應急物資。

台南市消防局長楊宗林表示，「3日自主防災生活圈」概念，強調當水電、通訊及交通中斷，社區與民眾須具備「自助與互助」能力，在救援到達前關鍵72小時內維持基本生存與運作，市府結合民間賣場，提供民眾相關防災產品，呼籲民眾提早做好防災準備，強化自主防災普及率。

消防局提供資料指出，此次與南紡購物中心合作打造「6月盛夏防災專區」，將官方防災素材融入商場防災應援專區，除媒合生活品牌提供手電筒、行動電源、防汛沙包替代品等民生儲備物資外，更實體展示「緊急避難包」標準配備，讓民眾在逛街採購時，也能掌握關鍵防災知識。