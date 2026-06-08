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因應西南氣流可能災情 南市今晚8時三級開設應變

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
因應西南氣流災情，南市今晚8時3級開設應變，相關防災應變已就位。記者謝進盛／翻攝
因應西南氣流災情，南市今晚8時3級開設應變，相關防災應變已就位。記者謝進盛／翻攝

台南市今一整天驟雨不歇，因應鋒面接近及西南風增強可能致災，市長黃偉哲市長指示水利局今晚8時開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐水情中心，24小時守視天氣狀況及處置災情。

經統計，至今下午4時，台南市最大累積雨量麻豆區100毫米、新營區99毫米、後壁、下營區97毫米；最大時雨量官田區42毫米、歸仁、新化區41毫米、麻豆區39毫米；最大 10 分鐘雨量官田區14.5毫米、七股區14毫米、麻豆區13毫米。至下午4時30分，南市本淵寮B抽水站等35站啟動抽水，抽水量約64萬噸。柳營德元埤及南化鏡面水庫今下午4時後已展開調節性放水因應。

因應西南氣流可能帶來豪雨，水利局今晚8時將三級開設應變，根據中央氣象署預報資料顯示，今(8)日鋒面接近及西南風增強，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，台南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為平地一帶，沿海及山區易有局部較大雨勢，有大雨及短延時大雨發生機會。

明(9)日滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨。台南地區陰陣雨或雷雨，降雨熱區在沿海、局部陸地及山區，有大雨至豪雨發生機會。

水利局指出，截至上月底已完成側溝清淤約373公里，清淤量約1800立方公尺；目前區排及雨水下水道清淤已完成約252公里，清淤量約3.4萬立方公尺。另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約4100片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。

水利局提醒市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時掌握水情狀況。

因應西南氣流災情，南市今晚8時3級開設應變，相關防災應變已就位。記者謝進盛／翻攝
因應西南氣流災情，南市今晚8時3級開設應變，相關防災應變已就位。記者謝進盛／翻攝

因應西南氣流災情，南市今晚8時3級開設應變，相關防災應變已就位。記者謝進盛／翻攝
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因應西南氣流災情，南市今晚8時3級開設應變，相關防災應變已就位。記者謝進盛／翻攝
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西南氣流 雨量 黃偉哲

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