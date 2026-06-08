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因應鋒面滯留 嘉市府加強逾70處清溝及部署抽水機

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義市政府因應滯留鋒面及西南氣流恐挾帶雨勢，已派員針對易淹水潛勢地區70餘處加強溝渠清理及道路排水孔清理，並備妥沙包、完成移動式抽水機部署等，守護民眾安全。

嘉義市政府今天發布新聞稿，面對近期天氣系統變化及強降雨潛勢，市府已啟動相關防汛整備機制，並與中央各單位保持密切聯繫，持續掌握最新氣象資訊及水情變化，隨時做好災害應變準備。

市府表示，工務處與環保局持續辦理各項排水設施維護及清疏作業，強化排水量能；今年截至目前為止，區域排水及雨水下水道系統清淤、清疏長度逾25公里，清疏量達1576車次，有效提升排水系統通洪能力，降低豪雨期間積淹水風險。

環保局表示，面對這波西南氣流可能帶來雨勢，已派員針對易淹水潛勢地區70餘處，加強溝渠清理及各道路排水孔清理。

市府說明，湖內及後湖2座抽水站，以及33部大型移動式抽水機均已完成設備巡檢、保養維護及運轉測試，其中21部大型移動式抽水機已完成預先部署，以利降雨期間投入應變作業。

另外，市府已備妥沙包送達東區及西區公所指定暫置地點，供市民就近取用，以利低窪地區民眾防汛準備。

工務處籲請市民協助維護自家排水孔暢通，協助清除家門前排水溝格柵上堆積物；若發現排水溝阻塞淤積情形時，可立即通報里辦公處，或撥打1999便民服務專線，市府將迅速派工處理。

嘉義 西南氣流 淹水

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