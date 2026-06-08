好美寮被列海廢冠軍 嘉縣環保局每月空拍監測與中央聯手去化

環境部公告今年第一季最易累積海洋廢棄物海洋段，嘉義縣好美寮沙灘名列首位。縣環保局表示，好美寮多為養殖業的泡棉與蚵架，縣府未來將透過每月空拍監測、跨局處機具淨灘、爭取降低海廢進焚化爐規費以及源頭管制，全力去化海洋廢棄物。

事實上，好美寮沙灘平時有眾多民間團體、學校定期舉辦高頻率淨灘，一般生活垃圾非常稀少；上月底副總統蕭美琴才到好美里沙灘參與林保署、雲嘉南風管處、五河川分署、教會及在地社區淨灘及植樹活動。蘇義雄表示，中央現行評分標準以重量計算，只要大宗漁業廢棄物遭潮汐沖刷上岸，即會拉高評比，對地方努力淨灘的成果而言不盡公平，已向環境部反映調整評分標準。

針對大宗廢棄泡棉去化問題，縣府近期跨局處會議，積極檢討解決方案。蘇義雄表示，中央撥給管轄單位雲嘉南風管處等單位的經費有限，加上過去民間廢棄物進焚化爐的清除處理費每噸高達1萬5000元以上，造成去化管道因經費不足受阻。

縣府為此提出因應對策，蘇義雄表示，環保局已原則同意採取專案方式，降低管轄單位海漂垃圾進焚化爐的處理費用，目前正研擬具體調降幅度，藉此提升管轄單位的清理能力。初步規畫由雲嘉南風管處尋找合適地點進行先期分類與暫置，再運往焚化爐處理；至於蚵架竹材部分，則進行破碎後由相關業者回收再利用。

源頭管制方面，環保局正與農業處漁業科研商。蘇義雄表示，泡棉因成本低，漁民使用意願高，未來將加強宣導並規畫設置暫置場，結構完整的泡棉可讓漁民回收重複使用，破碎不堪用的部分則由管轄單位協助清運，從源頭到末端落實管理。

此外，防範機制也同步升級，環保局採取每月定期空拍監測，一旦發現髒亂點，隨時通報雲嘉南風管處、林業署、五河分署、國產署及東石鄉公所等管轄單位配合大型機具跨局處淨灘，維護海岸環境。