快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

好美寮被列海廢冠軍 嘉縣環保局每月空拍監測與中央聯手去化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
環境部公告今年第一季最易積累海洋廢棄物海岸段，嘉義縣好美寮被列為其中，圖為今年五月間清理畫面。圖／資料照片
環境部公告今年第一季最易積累海洋廢棄物海岸段，嘉義縣好美寮被列為其中，圖為今年五月間清理畫面。圖／資料照片

環境部公告今年第一季最易累積海洋廢棄物海洋段，嘉義縣好美寮沙灘名列首位。縣環保局表示，好美寮多為養殖業的泡棉與蚵架，縣府未來將透過每月空拍監測、跨局處機具淨灘、爭取降低海廢進焚化爐規費以及源頭管制，全力去化海洋廢棄物。

事實上，好美寮沙灘平時有眾多民間團體、學校定期舉辦高頻率淨灘，一般生活垃圾非常稀少；上月底副總統蕭美琴才到好美里沙灘參與林保署、雲嘉南風管處、五河川分署、教會及在地社區淨灘及植樹活動。蘇義雄表示，中央現行評分標準以重量計算，只要大宗漁業廢棄物遭潮汐沖刷上岸，即會拉高評比，對地方努力淨灘的成果而言不盡公平，已向環境部反映調整評分標準。

針對大宗廢棄泡棉去化問題，縣府近期跨局處會議，積極檢討解決方案。蘇義雄表示，中央撥給管轄單位雲嘉南風管處等單位的經費有限，加上過去民間廢棄物進焚化爐的清除處理費每噸高達1萬5000元以上，造成去化管道因經費不足受阻。

縣府為此提出因應對策，蘇義雄表示，環保局已原則同意採取專案方式，降低管轄單位海漂垃圾進焚化爐的處理費用，目前正研擬具體調降幅度，藉此提升管轄單位的清理能力。初步規畫由雲嘉南風管處尋找合適地點進行先期分類與暫置，再運往焚化爐處理；至於蚵架竹材部分，則進行破碎後由相關業者回收再利用。

源頭管制方面，環保局正與農業處漁業科研商。蘇義雄表示，泡棉因成本低，漁民使用意願高，未來將加強宣導並規畫設置暫置場，結構完整的泡棉可讓漁民回收重複使用，破碎不堪用的部分則由管轄單位協助清運，從源頭到末端落實管理。

此外，防範機制也同步升級，環保局採取每月定期空拍監測，一旦發現髒亂點，隨時通報雲嘉南風管處、林業署、五河分署、國產署及東石鄉公所等管轄單位配合大型機具跨局處淨灘，維護海岸環境。

環保局 中央 蕭美琴

延伸閱讀

雲林這海岸全國第二髒 環保局出動無人船撈垃圾

雲林無人船清海廢近月打撈94公斤 6成是寶特瓶

沙鹿清潔隊堆大量廢木材床墊 中市府：專案加速清運

彰化國立學校午餐廚餘收到6月？學校苦惱餐費恐漲 環保局發聲了

相關新聞

台南藍營緊咬私設巷道路牌有綠民代署名 市府認違法將開罰

台南東區裕學路185巷的巷道路牌下方，一塊附有「立委林俊憲、市議員蔡筱薇及里長關心您」等字樣，引發爭議，目前已經撤下，國民黨台南市議員蔡育輝今質詢對於私自設置或變更交通標誌牌面提出質疑，要求市府明確說明是否違法及開單；市警察局說，交通局已認定違法就會依法舉發。

台式零嘴強勢登場 北門農會紅蔥玉米脆本月辦3場發表會

台南市北門區農會新推出顛覆傳統的休閒零食「北門紅蔥玉米脆」，一推出市場詢問度高，農會打火趁熱，本月將在立法院、台南亞太棒球場、安平亞果碼頭三地辦發表會推廣，希望一舉打響知名度。

挺Women的歌凝聚嘉義綠營 王美惠與議員合唱愛拚才會贏迎大選

民進黨今天在嘉義市舉辦「挺 Women 的歌」活動，嘉義市長參選人立委王美惠、主席特助呂孫綾及性平部主任李晏榕皆到場。以往與王美惠傳存有心結的同黨議員，透過合唱活動凝聚團結氛圍迎向年底基層大選。

因應西南氣流可能災情 南市今晚8時三級開設應變

台南市今一整天驟雨不歇，因應鋒面接近及西南風增強可能致災，市長黃偉哲市長指示水利局今晚8時開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐水情中心，24小時守視天氣狀況及處置災情。

滯留鋒面與西南氣流夾擊 阿里山林鐵6月10日全線預警性停駛

中央氣象署預報6月9日、10日受到滯留鋒面及西南氣流影響，大氣環境不穩定，中南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。林鐵及文資處表示，為維護行車安全，6月9日上午11時50分從阿里山開往嘉義的定期列車維持正常營運，其餘本線及阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木等3條支線各班次列車均預警性停駛。

好美寮被列海廢冠軍 嘉縣環保局每月空拍監測與中央聯手去化

環境部公告今年第一季最易累積海洋廢棄物海洋段，嘉義縣好美寮沙灘名列首位。縣環保局表示，好美寮多為養殖業的泡棉與蚵架，縣府未來將透過每月空拍監測、跨局處機具淨灘、爭取降低海廢進焚化爐規費以及源頭管制，全力去化海洋廢棄物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。