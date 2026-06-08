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雲林無人船清海廢近月打撈94公斤 6成是寶特瓶

中央社／ 雲林縣8日電

根據環境部最新公告最易積累海洋廢棄物海岸段，雲林六輕北堤在全國排名第2位，雲林縣環保局試辦以無人船清運海漂垃圾，近1個月打撈出94公斤海廢，其中6成為寶特瓶。

根據環境部最新公告最易積累海洋廢棄物海岸段，第一名為嘉義縣好美寮、第二名雲林六輕北堤，第三名為桃園市白玉海濱。

雲林縣環保局說，因洋流及風向關係，濁水溪出海口南岸即麥寮六輕北堤、許厝寮等海岸，常有大量垃圾囤積，在人力有限情況之下，首創結合空拍、無人船的立體化巡查，即先透過空拍機偵查，確定垃圾蒐集處，隨即出動無人船前往精準清運，無人船上有垃圾收集籃，透過水流推進，讓垃圾在收集籃內。

環保局從今年4月15日至5月11日止，針對環境部歷年公告最髒海岸段、海岸巡查中較易髒亂的地區，包括六輕北堤、許厝寮泊地、林厝寮執檢站、成龍雷達站等6處重點，出動無人船20次，總計清運約94公斤的海漂廢棄物

環保局分析海漂廢棄物，以「生活垃圾與遊憩行為」所產生的廢棄物為大宗，佔整體的56%，其中又以寶特瓶數量最多，其他有蚵架、漁網、塑膠碎片、木板、玻璃瓶。

環保局指出，雖然無人船示範清理成效不錯，然單趟的費用約新台幣5萬元，成本高，而最不花錢且有效方法就是不要亂丟垃圾。此外也鼓勵企業認養，進行淨港行動，減少海洋垃圾。

雲林 環保局 廢棄物

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