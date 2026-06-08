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捐百萬元「阿古力」有機米給家扶 豐泰、樺昇米香傳愛「有夠力」
「熱騰騰的白米飯，飽胃又暖心」雲林縣昇樺食品攜手豐泰文教基金會今天舉辦「粒粒心意，傳達愛益」，捐贈160萬元約16000公斤「阿古力」有機無毒米，贈送雲林家扶中心12000 公斤、百米照顧發展協會4000公斤，米香傳愛格外溫馨。
昇樺食品董事長吳裕田、豐泰文教董事長林金陽及執行長歐秋惠代表捐米，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表受贈。陳燦勲表示，雲林家扶四年來累積獲贈達25800公斤米，佔雲林家扶全年受贈米量約5分之1，數量最多，可提供給近千戶約三個月的白米用量，為弱勢家庭減輕負擔，感謝讓家扶家庭能享有香噴噴的有機米飯，暖心又健康。
吳裕田等人化身為米飯廚藝大師，烹飪美味的「豬油拌飯」與「創意米蛋餅」，食材包括阿古力無毒米與醬油、雲林快樂豬及大裕農牧場鮮雞蛋，全是雲林在地優選食材，豐富美味，現場來賓品嘗讚不絕口。
其中創意米蛋餅以阿古力香米飯搭配雲林高麗菜與紅蘿蔔絲，香氣撲鼻，美味無法擋。吳裕田說，無毒阿古力米呷健康，感謝家扶社工親自把健康送到家，讓家扶服務戶，感受到「粒粒心意，傳達愛益」。
林金陽感謝昇樺公司多年推動家扶公益，不僅幫助弱勢不遺餘力，同時也保護環境與扶植小農，透過契作支持雲林在地無毒農業，守護土地、造福人群，意義非凡。
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