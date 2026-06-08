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財政部統一發票盃路跑台南場萬人開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

財政部115年統一發票路跑活動（台南場）」7日上午於安平觀夕平台盛大登場，由財政部長莊翠雲、合作金庫金控董事長林衍茂及台南市長黃偉哲共同鳴槍起跑。活動吸引上萬名跑者熱情參與，在迎著海風奔跑的同時，也以實際行動響應公益，活動結合統一發票及雲端發票推廣，共募集超過21萬張發票捐贈社福團體，讓健康、環保與愛心同行。

黃偉哲市長表示，台南擁有豐富的自然景觀與人文特色，很高興財政部統一發票盃路跑再次來到台南舉辦，讓來自全國各地的跑者在享受運動樂趣之餘，也能欣賞安平濱海風光，感受府城獨特魅力。他感謝財政部、合作金庫金控及所有參與民眾共同投入公益行列，透過捐贈發票幫助弱勢族群，讓每一步奔跑都更具意義。

黃偉哲市長指出，市府持續推廣健康運動風氣，同時積極鼓勵民眾使用雲端發票及行動支付，不僅能提升消費便利性，也有助於減少紙本發票使用，落實節能減碳與智慧生活。透過路跑結合租稅宣導與公益關懷，更能讓正向理念深入民眾日常生活。

本次賽事由財政部與合作金庫金控共同主辦，分為10公里挑戰組及3公里休閒組，自漁濱路起跑，沿途串聯安平燈塔、四草大橋及濱海景觀，讓跑者在運動之餘也能感受台南濱海地區的魅力。活動現場除安排精彩表演節目外，也設置雲端發票及行動支付體驗區等宣導攤位，並舉辦摸彩活動，吸引民眾踴躍參與。

財政部南區國稅局表示，今年活動透過寓教於樂方式宣導民眾消費時主動索取統一發票，並鼓勵下載統一發票兌獎APP，以載具儲存雲端發票及運用社福團體捐贈碼捐贈發票。

本次活動共募集218,178張發票，全數捐贈予台南市私立天主教美善社會福利基金會、台南市私立明輝社會福利慈善事業基金會、台南市iHope愛希望全人關懷協會、台南市私立天主教瑞復益智中心等全國20個社福團體，將社會大眾的愛心化為實際支持，持續照顧弱勢族群，讓溫暖在社會各個角落傳遞。

聚傳媒

統一發票 路跑 財政部

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