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製茶師手藝高 阿里山春茶克服乾旱維持水準

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義縣春季阿里山高山優良茶頒獎典禮今天舉行，評審指出，年初嚴重乾旱，茶樹受損影響茶葉採收，但製茶師靈活應變，適時調整春茶製茶工藝，仍產出頂級阿里山高山茶。

「115年嘉義縣春季阿里山高山優良茶競賽」由嘉義縣阿里山茶業協會、嘉義縣總工會及中華民國製茶業工會全國聯合會共同主辦，嘉義縣製茶業職業工會承辦，今天上午舉行頒獎典禮暨展示品茗會，縣長翁章梁到場頒獎。

此次競賽匯聚嘉義縣各茶區製茶好手與產業菁英，共同角逐年度春茶最高榮譽。擔任評審的農業部茶及飲料作物改良場副研究員楊小瑩致詞表示，今年比賽分為韻香烏龍、青心烏龍及金萱組，雖然面臨乾旱影響，獲獎的茶依然保持水準，散發應有的香氣與口感。

翁章梁表示，嘉義縣內有許多單位舉辦優良茶競賽，其中嘉義縣製茶工會已累積30多年的豐富經驗，成功走出屬於自己的特色與定位；例如賽事中特別設立的「韻香烏龍組」，這是他們正在推廣的品牌，

另外，茶改場此次為得獎者製作TAGs報告書（台灣茶分類分級系統評鑑報告），根據滋味、香氣、水色、外觀等進行評分，藉由數字化的呈現，讓品茶的民眾能夠更了解茶葉的特色。

阿里山茶業協會表示，115年春季阿里山高山優良茶評比，「青心烏龍組」特等獎由峨眉茶莊徐明鋒獲得，頭等獎有三人，包括現代茶業李少夫、協泰茶業簡秀宸及高帝園茶業林淑媛；「韻香烏龍組」頭等獎為松赫茶業黃玉玲及建村三冠王林建村獲得；「金萱組」頭等獎得主是大埔製茶陳宣和及佶圃茶業鄧光佑。

阿里山 嘉義 翁章梁

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