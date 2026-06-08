雲林這海岸全國第二髒 環保局出動無人船撈垃圾

環境部公告今年第一季最易積累海洋廢棄物海岸段，雲林六輕北堤排名全國第2，僅次於嘉義縣好美寮，雲林縣環保局試辦以無人船清運海漂垃圾，不到1個月出動20次，清運近百公斤，其中近6成是寶特瓶燈生活廢棄物，另清出不少遠從中國漂來的「浙江浮標」。環保局表示，無人船單趟成本近5萬元，成本不低，呼籲民眾不要亂丟垃圾。

雲林六輕北堤是全國排名第二最易積累海洋廢棄物海岸段，環保局分析，濁水溪出海口南岸即麥寮六輕北堤、許厝寮等海岸，受洋流及風向影響，常有大量垃圾囤積。

因海岸垃圾清除不易，且受限人力，為改善海岸髒亂現象，環保局今年4月首創結合智慧科技，經空拍機偵查垃圾堆積處，再出動無人船前往清運，透過水流進推將垃圾送進船上收集籃內，每趟次平均可收集約2公斤重的海漂垃圾。

環保局表示，初期以環境部歷年公告最髒海岸段、海岸巡查中較易髒亂的地區試辦無人船清運，包括6處重點漁港、許厝寮泊地、林厝寮執檢站、成龍雷達站等地，4月15日至5月11日共出動20次，總計清運約94公斤的海漂廢棄物。

環保局分析，清出的海漂垃圾，以「生活垃圾與遊憩行為」所產生的廢棄物為大宗，約占56%，又以寶特瓶數量最多，其他有蚵架、漁網、塑膠碎片、木板、玻璃瓶，甚至也有不少疑來自中國的浙江浮標。

環保局表示，寶特瓶、漁業廢棄物，都是海洋生物的致命汙染物，清除不易，且透過無人船示範清理單趟費用近5萬元，清楚成本昂貴，呼籲民眾不要亂丟垃圾，就是最不花錢且有效的方法。