國民黨議員質詢猛攻烏山頭水庫光電板要求拆除 黃偉哲表態了

烏山頭水庫光電板因缺水議題再度受到關注，國民黨台南市議員蔡育輝、李中岑、蔡淑惠今天再度聯手質詢，指水庫光電板觸底、管線裸露傾斜，誰來承擔責任？請行文中央停止在烏山頭水庫種電，並拆除目前的光電板，市長黃偉哲允諾跟中央反映，也會將公文附本給議員。

蔡育輝表示，上個會期總質詢的烏山頭水庫實驗秀，獲得150萬網友按讚，網友全面反對在提供飲用水的水庫種電。現在因為缺水，一張空拍烏山頭水庫驚悚現狀照片，再度引發全民關切，水面型浮動太陽能光電板，因為缺水，水庫光電板觸底、管線裸露傾斜，好好一個水庫弄成這樣，誰來承擔責任？請行文中央停止在烏山頭水庫種電，並拆除觸底光電板。

蔡育輝也建議，台南市1公頃以下的漁電共生種電申請案場有138個，因此在台南各區放眼可見農田有1公頃種電光電板，白河的蓮花池也有小小區的光電板讓蓮鄉變質，破壞生態景觀，既然要種電就大面積種，取消40%天花板，不要假養魚真種電，連來訪問她的台大學生都問為何要限制，因此他請市長跟中央建議取消 40%板限制。

黃偉哲允諾，不論是取消 40%板限制，或反對水庫種電、拆除觸底光電板，都會將地方的心聲反映給中央。黃偉哲表示，市府重視地方民眾及議員反映意見，將正式行文中央主管機關反映地方關切事項，作為後續政策檢討及管理精進的參考。

至於近日烏山頭水庫因水位下降造成部分光電設施及管線裸露，市府經發局表示，該水庫光電設施為農水署委託出租設置，經濟部能源署也於日前澄清，光電廠商已啟動相關維護機制，目前現場安全無虞，同時也委託工研院於5月13日進行採水測試，水質監測合格，後續農水署及市府將持續要求業者落實日常巡查與維護管理，並加強監督水庫光電場操作及設施安全，兼顧再生能源發展、水資源保育及公共安全需求。