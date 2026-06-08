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缺工...台南農改場推蘆筍栽培一貫化機械作業 兼顧產量與品質

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曳引機帶動中耕培土機的犁片將兩側土壤向中間集中，達到培土的效果。圖／台南農改場提供
曳引機帶動中耕培土機的犁片將兩側土壤向中間集中，達到培土的效果。圖／台南農改場提供

蘆筍種植耗費人力，農村勞動力高齡化又缺工、面臨危機。台南區農業改良場表示，將全力推動「蘆筍田間管理機械化技術」，導入高腳式曳引機搭配多項附掛設備，以一貫化省工管理模式協助農友降低人力依賴，提升作業效率與田間管理品質。並提升國產蘆筍生產效率與產業競爭力，

蘆筍屬高經濟價值作物，田間管理工作較繁重，傳統多仰賴人工或小型農機具更新母莖、清理殘枝、培土、施肥及噴藥作業，耗費大量人力，也容易因操作差異影響管理品質。

台南農改場義竹分場助理研究員李育全說，推動田間管理機械化是穩定蘆筍產業發展重要方向，將整合高腳式曳引機及多項附掛式管理機具，一貫化省工模式能大幅減輕農友長時間彎腰、搬運勞動負擔，也有助提升田間管理一致與品質。

他說，高腳式曳引機搭配蘆筍專用碎枝機、中耕培土機、有機質肥料撒肥機及框式施藥機等設備，可應用於母莖更新、肥培管理及病蟲害防治等關鍵作業。

「碎枝機」可直接於田間將母莖殘體碎化，減少搬運程序並提升清園效率，「中耕培土機」結合畦間除草與畦面培土，有效改善土壤通氣與排水，「撒肥與施藥機械化」能顯著提高施用均勻度，降低人工操作差異，確保管理穩定性。

農改場表示，蘆筍生產重視產量更需兼顧嫩莖品質穩定與供應能力。導入田間管理機械化可使母莖培育、肥培管理及病蟲害防治更趨標準化，減輕農友勞動負擔、降低缺工衝擊，達到穩定產量與提升品質的雙重效益。

蘆筍碎枝機刀軸搭配槌刀運轉時可將母莖碎除。圖／台南農改場提供
蘆筍碎枝機刀軸搭配槌刀運轉時可將母莖碎除。圖／台南農改場提供

示範田區蘆筍一貫化操作流程展示，蘆筍農友進行現場觀摩。圖／台南農改場提供
示範田區蘆筍一貫化操作流程展示，蘆筍農友進行現場觀摩。圖／台南農改場提供

曳引機行進時同步帶動太陽輪轉動，將有機質肥料均勻帶狀撒布於畦面。圖／台南農改場提供
曳引機行進時同步帶動太陽輪轉動，將有機質肥料均勻帶狀撒布於畦面。圖／台南農改場提供

農改場 台南

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