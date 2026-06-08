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嘉惠地方免費贈送 台南六甲龍湖代天府文宣摺頁問世

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市六甲區七甲龍湖代天府今天出版兼具介紹廟宇歷史與文化的摺頁，免費贈送與外界結緣。記者謝進盛／翻攝
台南市六甲區七甲龍湖代天府今天出版兼具介紹廟宇歷史與文化的摺頁，免費贈送與外界結緣。記者謝進盛／翻攝

台南市六甲區七甲龍湖代天府今天出版兼具介紹廟宇歷史與文化的摺頁。除詳細記錄主祀五府千歲由來，更透過文字與珍貴照片，將庄廟文化系統性地呈現於大眾面前，即日起免費對外贈送結緣。

七甲龍湖代天府主祀五府千歲，歷史可追溯至清嘉慶年間；根據廟誌記載，其李府千歲係由先民自福建漳州府漳浦縣迎請來台，起初以「王爺會」形式在民宅間輪祀。直至民國21年（1932年）起建廟宇，民國73年重修落成。

今天問世的龍湖代天府摺頁，內容包含廟宇沿革與傳說故事、重要文化慶典活動、古物及匾額，還有珍貴老照片等，總幹事蔡淵湶說，此次出版摺頁主要是讓年輕一代信眾以及外地遊客，能更深入了解七甲龍湖代天府建築美學與宗教精神。

蔡淵湶指出，這份摺頁印製原由是六甲區草菇達人黃冠銘是當地七甲里人，從小在七甲龍湖代天府廟埕遊玩長大，五府千歲信仰在他身上紮根茁壯，看見家鄉慈善家黃清山董事長常出錢出力挹注許多公益活動，如每天午晚餐免費供應600個便當給附近區獨居老人，捐贈學校獎助學金，廟宇整修幾乎一肩扛起，以及市政府區公所藝文急難救助等等。因此受到黃的感召出資印製摺頁，希望能拋磚引玉吸引更多善心人士來投入廟宇文化傳承。

龍湖代天府主委黃榮麟指出，廟方希望透過這份精美紙本摺頁，讓香客在參拜之餘，也能像閱讀一本書細細品味六甲在地文化的厚度。即日起，信眾與遊客可於七甲龍湖代天府服務台免費索取該份文獻摺頁。

六甲區長陳啓榮表示，六甲區公所出版六甲古廟風情專書，陸續善心人士出錢印製保安宮與龍凰寺摺頁，對於文化宗教藝文傳承相當有助益，希望能將六甲廟宇宗廟文化推展出去，宮廟文化也是一種另類觀光行銷，希望能吸引更多香客變旅客與饕客，來六甲深度旅行與觀光。

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台南市六甲區七甲龍湖代天府今天出版兼具介紹廟宇歷史與文化的摺頁，免費贈送與外界結緣。記者謝進盛／翻攝

記者謝進盛／翻攝

台南市六甲區七甲龍湖代天府今天出版兼具介紹廟宇歷史與文化的摺頁，免費贈送與外界結緣。記者謝進盛／翻攝
台南市六甲區七甲龍湖代天府今天出版兼具介紹廟宇歷史與文化的摺頁，免費贈送與外界結緣。記者謝進盛／翻攝

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