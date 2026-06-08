企業主攜手基金會作公益 雲林家扶獲贈有機米

昇樺食品攜手豐泰文教基金會連續4年辦「粒粒心意，傳達愛益」捐贈，共同以1比1響應捐贈1萬6000公斤「阿古力」有機無毒米，溫暖需要被關懷族群的心和胃，更注入滿滿營養與希望。

昇樺食品董事長吳裕田、豐泰文教董事長林金陽以及執行長歐秋惠等人今天舉辦捐贈活動，由雲林家扶中心主委陳燦勲代表受贈。

陳燦勲表示，此次獲贈1萬2000公斤，佔雲林家扶全年白米捐贈量高達1/5。能提供服務家庭近千戶3個月白米食用量，減輕家庭經濟開銷甚多，讓家扶的家庭吃得健康又暖心。

林金陽則說，秉持社會共好理念，感謝昇樺吳董事長的倡議，連續多年推動這項公益行動，以幫助弱勢、保護環境與扶植小農等三件美事，透過契作支持雲林在地無毒農業，守護土地的同時也將健康好米送給需要的社福單位家庭。

雲林家扶中心主任廖志文指出，米是服務家庭餐桌上最不可或缺基石，與豐泰基金會攜手捐贈阿古力白米，大幅緩解家長的家計重擔，以免於食安疑慮的頂級安心米，為家扶親子帶來了極具營養、健康與暖心。