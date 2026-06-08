祝山林道巡檢清淤整備 確保遊客阿里山觀日安全

颱風豪雨季節到來，農業部林業及自然保育署嘉義分署完成祝山林道汛期整備作業，以維持阿里山旅客及園區接駁車輛通行順暢，確保遊客觀賞日出道路安全。

嘉義分署今天發布新聞稿表示，祝山林道位處海拔2000公尺以上高山區，每逢颱風或豪雨時，強降雨常挾帶大量落葉、枯枝及土砂進入排水系統。一旦溝渠阻塞，將導致雨水溢淹至路面及造成路基掏刷等問題，直接影響到旅客及園區接駁車的通行安全。

為此，除了每月例行林道巡查作業外，近日加強林道全面性巡檢，關注各側溝、橫向排水溝及集水井的功能，徹底清淤與雜物排除。透過系統性盤點，確保排水系統在颱風豪雨期間能發揮效能，提升排洪效率，維持林道暢通無阻。

嘉義分署提醒遊客來訪阿里山前，要密切留意氣象預報資訊，雨季期間若遇下雨，進入林道務必注意足下安全。

嘉義縣政府今天則發布警示，6月8日至14日滯留鋒面及西南氣流報到，慎防劇烈降雨及強風大浪。養殖漁業要做好防汛準備，注意水質與底土管理，必要時提早收成，避免損失。

另外，淺海牡蠣養殖業者，必須檢查設施結構，妥為裝修補強，必要時應提早收成，避免造成蚵棚危害損失。

縣府說，如發生漁業災損，請及時向公所及漁會通報，並多運用「農產業天然災害現地照相」APP，記錄受災情形，保障自身權益及提高救災效率。