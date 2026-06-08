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「浪子回頭金不換」 台南監獄進修學校與長榮大學聯合畢典感人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影

台南監獄樹德高中附設進修學校，今天舉辦第40屆國高中部暨第6屆長榮大學學士班聯合畢業典禮。今年畢業生國中部16人、高中部22人，長榮大學學士班9人。

國中部黃姓畢業生父母離異、阿嬤照顧，15歲國中沒畢業就進出少年觀護所，5年前因為感情問題、殺害女方母親，年輕氣盛殺人、刑期超過16年他一度自暴自棄，常傷害自我來逃避，後來因為從小照顧他的阿嬤和姑姑的原諒鼓勵支持，已不再像以前那麼自私、無賴與幼稚。

他說，因為一直記得有一位做便當的老闆告訴他做餐飲的絕對不會餓死，而對餐飲有興趣，因為靜下心來讀書才發現讀書有那麼多的好處，希望趁未來五年等待假釋的時間讀好高中，並多進修餐飲相關知識未來考上證照、投入餐飲工作。

老師說，黃生在家人鼓勵下決定不再蹉跎生命，在學校讀書反省，性格逐漸轉變，積極投入舞蹈及戲劇等藝術表演，找到興趣，並獲推薦德行成績優良獎，繼續報考高中部精進自我。

高中部黃姓畢業生黃因犯一級毒品案被判刑九年。他表示，自己反省之後決心脫離過去的一切，認為不能再浪費時間，孩子上學以後，為了做好榜樣，成績單都會寄回家、「絕對不會給孩子漏氣」。

父子良性競爭下，他除獲南監推薦台南市議長獎、也與兒子同時順利畢業，兒子也爭氣考上國立學校。之前參加懇親活動時，讀國小的女兒也說，自己的成績絕不會輸給爸爸。

他表示，因為他明年就可以申請假釋、無法再升大學，自己以前曾經在工地貼磁磚，希望能夠參與木工技術訓練，未來能夠從事室內裝潢。感謝獄方鼓勵他以書信、接見與進修等活動與家人多互動，讓他與家人緊密連結，互相扶持。

副典獄長陳明筆、長榮大學校長孫惠民主持畢業典禮，邀請授課老師觀禮。校方特別準備感謝及祝福卡片，提供畢業生及家屬魚雁往返，讓身處圍牆內外的家人能傳遞彼此的情意與關懷。

該校歷年畢業生國中924名、高中1093名、學士71名共2088名。當中有許多「浪子回頭金不換」感人故事，傳為佳話，校方期許畢業收容人能因教育，改正過去錯誤行為，具備信心與正確價值觀，進而從監禁、沉澱、蛻變到復歸，逐步適應回歸社會生活。

台南監獄進修學校國中部黃興畢業生，希望升學高中後繼續學學習餐飲知識。記者周宗禎／攝影
台南監獄進修學校國中部黃興畢業生，希望升學高中後繼續學學習餐飲知識。記者周宗禎／攝影

台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影

台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮。圖／南監提供
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮。圖／南監提供

台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮。圖／南監提供
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮。圖／南監提供

高中部黃興畢業生明年申請假釋，希望能以在監獄所學從事裝潢業。記者周宗禎／攝影
高中部黃興畢業生明年申請假釋，希望能以在監獄所學從事裝潢業。記者周宗禎／攝影

台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影

台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影
台南監獄進修學校與長榮大學管理學位聯合畢業典禮，長榮大學校長孫惠民為畢業生撥穗。記者周宗禎／攝影

監獄 台南 長榮大學

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