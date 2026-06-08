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涉助理費判刑 南市8連霸議員蔡淑惠今最後總質詢…告別33年從政路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡淑惠（左起）、蔡育輝、李中岑聯合總質詢。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡淑惠（左起）、蔡育輝、李中岑聯合總質詢。記者吳淑玲／攝影

國民黨籍8連霸台南市議員蔡淑惠因涉詐領助理費案遭判刑，今在議會以感性發言向議會人員、官員及選民表達感謝，並透露這將是自己在議會的最後一次總質詢，感謝選民33年來一路支持與陪伴，也希望自己是「最後一位因助理費問題受司法調查影響的民代」，

蔡淑惠表示，人生有上台也有下台的時候，回顧過去四年面對司法案件的歷程，心中感觸良多。她特別感謝現任副市長姜淋煌，從擔任民政局長時期一路陪伴、支持與鼓勵，在她面對司法壓力及最終決定認罪協商的過程中，給予許多協助與建議，也陪同尋求法律專業人士意見，讓她銘感在心。

談及司法案件，蔡淑惠回憶，2011年3月8日遭檢調搜索時，曾是人生低潮時刻，但當年兒子考上國立台南一中，成為支撐她走過低谷的重要力量。歷經四年司法糾纏後，兒子如今又考上警察專科學校，讓她看見新的希望，也讓她更加相信人生不只有政治一條路。

她表示，今年59歲，擔任民意代表已33年，能夠長期獲得選民支持已十分珍惜，並不認為人生一定要把議員做到最後一刻。她感謝歷任市長、官員及議會人員對市政工作的支持與配合，也感謝選民一路以來的信任。

針對助理費爭議，蔡淑惠說，許多民意代表都因此感到壓力與不安。她希望自己是最後一位受到相關案件影響的民代，也盼社會大眾能看見民意代表背後的努力與辛勞。她指出，一張選票得來不易，民代除了問政質詢之外，還需投入大量時間蒐集資料、研究政策、服務選民，外界應給予更多理解與肯定。

最後，蔡淑惠也向所有基層公務人員致敬，包括警察、消防、環保等第一線人員。她表示，正是因為這些公務人員默默付出與堅守崗位，最後也向議會及市民表示感謝，並期盼所有人持續攜手努力，希望台南市能夠越來越好。

蔡淑惠曾任台南縣市合併升格前台南市議會第13、14、15、16屆議員，縣市合併升格後又連任4屆議員。涉嫌於2001年10月至2016年12月擔任台南市議員期間，與黃姓被告及蔡姓、許姓2名助理共謀，向台南市議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資（低薪高報），詐取公費助理補助費533萬1012元。一審判刑2年、緩刑5年，台南地檢署上訴二審，台南高分院日前駁回，維持一審原判，全案可上訴。

台南市8連霸議員蔡淑惠今天市政總質詢以感性發言向議會同仁、官員及選民表達感謝，並透露這將是自己在議會的最後一次總質詢，為長達33年的民意代表生涯畫下階段性句點。記者吳淑玲／翻攝
台南市8連霸議員蔡淑惠今天市政總質詢以感性發言向議會同仁、官員及選民表達感謝，並透露這將是自己在議會的最後一次總質詢，為長達33年的民意代表生涯畫下階段性句點。記者吳淑玲／翻攝

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