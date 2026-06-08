新手爸媽福音 台南到宅坐月子服務升級增免費產前育兒指導

隨著新手家庭對育兒支持需求日益增加，台南市政府持續強化孕期至產後照護服務，透過「台南市到宅坐月子媒合平台」，針對符合資格的家庭提供免費120小時到宅坐月子服務，今年服務再升級，民眾只要透過平台簽約到宅坐月子服務，即可免費獲得最高2次「安心迎新生」產前育兒指導，協助新手父母提早做好迎接新生兒的準備

社會局表示，該服務採一對一到府指導方式，由平台嚴選具實務經驗的優質服務員組成專責團隊，於孕期即進入家庭，提供貼近實際需求的育兒指導。服務內容涵蓋新生兒照護技巧、餵食與安撫方式、常見問題處理及親職準備等，讓準父母能在熟悉的居家環境中學習。

同時，在指導員引導下，協助準父母建立照顧分工與溝通默契，並強化父親實際參與照顧歷程，促進兩性平等分擔照顧責任。透過抱嬰、餵食、安撫等實務操作與情境演練，讓父親從被動了解轉為主動參與，逐步建立照顧能力與信心，培養穩定之親職情緒與應對能力，進而提升整體家庭支持功能。

市長黃偉哲表示，市府致力於建構孕期到產後的連續性支持服務，透過到宅坐月子媒合平台，讓產婦得以依自身需求選擇適切的照護方式，在熟悉的家庭環境中安心坐月子，進而提升照護品質並減輕家庭負擔，打造更友善的育兒環境。

社會局指出，平台除提供一般家庭媒合服務外，也積極落實照顧公平，平台自推動以來已累計媒合872位產家，其中包含132戶弱勢家庭。有需求的民眾預約或了解相關服務，請搜尋「台南市到宅坐月子媒合平台」，或加入官方Line@：mamacare88，即可獲得最新資訊與專人服務。

產前到宅育兒指導。圖／台南市社會局提供

父母共同參與產前育兒指導。圖／台南市社會局提供