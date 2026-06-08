嘉縣抽驗54件端午應景食品 1件肉粽大腸桿菌超標

嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查，針對轄內製造業及販售業查核衛生，並抽驗54件端午食品。檢驗結果顯示，有1名業者的「冷凍肉粽」初驗時檢出「大腸桿菌」超標，不符食品衛生標準，衛生局已責令限期改正，後續經複抽驗後結果已符合規定。

這次查核重點包括食品業者登錄、產品責任險、原料來源與文件保存、食品標示、食品良好衛生規範準則與食品添加物使用及管理情形等項目。抽驗品項涵蓋粽子成品、蝦米、醬料及生鮮肉品等，檢驗項目包含食品衛生標準、乙型受體素及食品添加劑。

衛生局說明，針對初驗不合格的冷凍肉粽，若複抽仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。呼籲食品業者應遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，確保食品添加物符合規定並落實自主管理，外包裝也要完整標示，保障消費者權益。

衛生局長趙紋華表示，消費者選購食品時應挑選信譽良好的廠商，並選擇有包裝且標示完整的產品，避免購買顏色過於鮮豔或是有刺激性氣味的食品。由於端午期間氣候濕熱，粽子購買後應妥善冷藏或冷凍保存，若發現外觀異常或散發異味應避免食用，以免影響健康。

抽驗結果已公布於嘉義縣衛生局網站，民眾可至機關業務的主題專區查閱。若有任何食品安全衛生問題，可電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613洽詢。