快訊

鋒面接近＋西南風增強 16縣市大雨特報恐一路下到明晚

0608-0614「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「穩紮穩打」：帶來實質回饋

毒駕男撞斷所長腿！拎水果直闖病房 家屬嚇「我們無福消受」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣抽驗54件端午應景食品 1件肉粽大腸桿菌超標

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查，針對轄內製造業及販售業進行衛生查核，並抽驗54件端午食品。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查，針對轄內製造業及販售業進行衛生查核，並抽驗54件端午食品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣衛生局端午節前夕展開應景食品安全稽查，針對轄內製造業及販售業查核衛生，並抽驗54件端午食品。檢驗結果顯示，有1名業者的「冷凍肉粽」初驗時檢出「大腸桿菌」超標，不符食品衛生標準，衛生局已責令限期改正，後續經複抽驗後結果已符合規定。

這次查核重點包括食品業者登錄、產品責任險、原料來源與文件保存、食品標示、食品良好衛生規範準則與食品添加物使用及管理情形等項目。抽驗品項涵蓋粽子成品、蝦米、醬料及生鮮肉品等，檢驗項目包含食品衛生標準、乙型受體素及食品添加劑。

衛生局說明，針對初驗不合格的冷凍肉粽，若複抽仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。呼籲食品業者應遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，確保食品添加物符合規定並落實自主管理，外包裝也要完整標示，保障消費者權益。

衛生局長趙紋華表示，消費者選購食品時應挑選信譽良好的廠商，並選擇有包裝且標示完整的產品，避免購買顏色過於鮮豔或是有刺激性氣味的食品。由於端午期間氣候濕熱，粽子購買後應妥善冷藏或冷凍保存，若發現外觀異常或散發異味應避免食用，以免影響健康。

抽驗結果已公布於嘉義縣衛生局網站，民眾可至機關業務的主題專區查閱。若有任何食品安全衛生問題，可電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613洽詢。

嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查。圖／嘉義縣政府提供

粽子 端午節 衛生局

延伸閱讀

每年約6億人吃壞肚子！夏季食安風險增 專家提供避免食品中毒五原則

放冷凍不會壞！營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

超市生豬肉遭流浪狗狂咬！員工視若無睹不驅趕 店方遭停業整頓

遭影射使用「合成素肉」！鬍鬚張官方聲明反擊 粉絲：一定要提告

相關新聞

嘉縣抽驗54件端午應景食品 1件肉粽大腸桿菌超標

嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查，針對轄內製造業及販售業查核衛生，並抽驗54件端午食品。檢驗結果顯示，有1名業者的「冷凍肉粽」初驗時檢出「大腸桿菌」超標，不符食品衛生標準，衛生局已責令限期改正，後續經複抽驗後結果已符合規定。

廣角鏡／不一樣的成年禮

「台江青春伴行」日前登場，來自台南和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等八校近二百名親師生，自海尾朝皇宮沿著百年魚塭小徑，徒步十八公里走讀台江四百年來的歷史文化及環境生態，完成別具意義的家鄉成年禮。

不敗勇士 廖晉廷全障運奪雙金

廿六歲雲林縣二崙鄉田徑好手廖晉廷，曾是國內備受矚目的撐竿跳新星，兩年多前因重大車禍導致下半身永久癱瘓，人生跌落谷底。但他沒有向命運低頭，重返田徑場後，日前在全國身心障礙國民運動會勇奪標槍、鉛球雙金，並打破全國紀錄；同時回到母校二崙國中擔任義務教練，以行動回饋家鄉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。