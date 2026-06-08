快訊

鋒面接近＋西南風增強 16縣市大雨特報恐一路下到明晚

0608-0614「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「穩紮穩打」：帶來實質回饋

毒駕男撞斷所長腿！拎水果直闖病房 家屬嚇「我們無福消受」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義東市場雞肉攤熬出國際美味 阿貴滴雞精勇奪世界品質評鑑金獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
團隊每個月都會在全台各地巡迴展售，總是吸引民眾駐足品嘗。圖／顏三貴提供
團隊每個月都會在全台各地巡迴展售，總是吸引民眾駐足品嘗。圖／顏三貴提供

嘉義東市場在地雞肉攤成功熬出國際頂級美味。在當地經營30年雞肉攤商的「阿貴滴雞精」，近年成功轉型，傳出捷報，旗下原味滴雞精一舉斬獲Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎，以及iTQi國際風味評鑑所一星美味勳章。老闆顏三貴預計於明天親自飛往法國參加頒獎典禮，代表台灣傳統古法走向歐洲頒獎紅毯，將世界級金牌榮譽帶回地方。

顏三貴表示，這次要帶著大家的信任去法國領獎，這份在市場裡的默默堅持能驚動國外評審，是對品質的最高肯定。他說，當初因妻子在14年前懷孕時妊娠反應嚴重，在品嘗多款市售滴雞精後因口味不習慣，促使本身具備雞肉專業的家族團隊投入研發，堅持16小時不加一滴水，利用自家優質好雞慢火逼出精華。本身對雞肉特性非常了解的他，一口就能辨別產品是用仿雞、土雞或烏骨雞所製成，也能喝出產品是否添加水分，這項專業在當年轉化為研發動力，成功打造出純粹、無添加的私房料理。

家族團隊分工嚴密，由哥哥經營電宰廠把關源頭，顏三貴則負責滴雞精與燻水雞、烤雞等業務。團隊繼2023年以烏骨雞研發的「帝王滴雞精PLUS」首度獲得iTQi評選二星獎章後，2026年再度以土雞研發的「原味滴雞精」包辦雙重榮譽，從傳統市場攤位走向國際獎台。

除了深耕在地，團隊自疫情前便積極參與各地展覽。顏三貴表示，團隊每個月都會在全台各地巡迴展售，近期剛結束台北世貿的婦幼展。接下來本月中旬預計前往台中參展，6月下旬則將前往高雄與台北南港展覽館參與國際食品展。顏三貴出國期間，東市場門市與宅配服務皆照常運作，他並規畫在6月9日頒獎典禮當天透過社群平台進行法國即時連線，將國際榮耀畫面第一時間傳回台灣，與支持者共同見證傳統雞肉攤轉型國際金牌的歷程。

雖然來自傳統市場但滴出無添加頂級美味的滴雞精品質獲肯定，獲選「嘉市好店」參與食品展。圖／顏三貴提供
雖然來自傳統市場但滴出無添加頂級美味的滴雞精品質獲肯定，獲選「嘉市好店」參與食品展。圖／顏三貴提供

「阿貴滴雞精」旗下原味滴雞精一舉斬獲Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎，以及iTQi國際風味評鑑所一星美味勳章。圖／顏三貴提供
「阿貴滴雞精」旗下原味滴雞精一舉斬獲Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎，以及iTQi國際風味評鑑所一星美味勳章。圖／顏三貴提供

因愛妻懷孕投入研發，嘉義30年老字號雞肉攤顏三貴用古法滴雞精征服國際評審。圖／顏三貴提供
因愛妻懷孕投入研發，嘉義30年老字號雞肉攤顏三貴用古法滴雞精征服國際評審。圖／顏三貴提供

嘉義 雞精 金牌

延伸閱讀

坪林茶農鄭永順再封茶王 侯友宜讚新北好茶揚名國際

賽車、晶片雙棲 清大張育碩獲梅貽琦紀念獎章

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

2026台北國際食品系列展盛大登場 串接全球健康趨勢與食品工業智慧浪潮

相關新聞

嘉縣抽驗54件端午應景食品 1件肉粽大腸桿菌超標

嘉義縣衛生局在端午節前夕展開應景食品安全稽查，針對轄內製造業及販售業查核衛生，並抽驗54件端午食品。檢驗結果顯示，有1名業者的「冷凍肉粽」初驗時檢出「大腸桿菌」超標，不符食品衛生標準，衛生局已責令限期改正，後續經複抽驗後結果已符合規定。

廣角鏡／不一樣的成年禮

「台江青春伴行」日前登場，來自台南和順國中、海佃國小「小台江」、長安國小、九分子國中小、安慶國小、安南國中、海東國小及社大台江分校等八校近二百名親師生，自海尾朝皇宮沿著百年魚塭小徑，徒步十八公里走讀台江四百年來的歷史文化及環境生態，完成別具意義的家鄉成年禮。

不敗勇士 廖晉廷全障運奪雙金

廿六歲雲林縣二崙鄉田徑好手廖晉廷，曾是國內備受矚目的撐竿跳新星，兩年多前因重大車禍導致下半身永久癱瘓，人生跌落谷底。但他沒有向命運低頭，重返田徑場後，日前在全國身心障礙國民運動會勇奪標槍、鉛球雙金，並打破全國紀錄；同時回到母校二崙國中擔任義務教練，以行動回饋家鄉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。