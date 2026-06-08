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不敗勇士 廖晉廷全障運奪雙金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
曾是田徑國手的廖晉廷因車禍導致下半身癱瘓，他靠著驚人毅力，坐輪椅重返運動場，首度參賽即在全障運奪下雙金。圖／廖晉廷提供
曾是田徑國手的廖晉廷因車禍導致下半身癱瘓，他靠著驚人毅力，坐輪椅重返運動場，首度參賽即在全障運奪下雙金。圖／廖晉廷提供

廿六歲雲林縣二崙鄉田徑好手廖晉廷，曾是國內備受矚目的撐竿跳新星，兩年多前因重大車禍導致下半身永久癱瘓，人生跌落谷底。但他沒有向命運低頭，重返田徑場後，日前在全國身心障礙國民運動會勇奪標槍、鉛球雙金，並打破全國紀錄；同時回到母校二崙國中擔任義務教練，以行動回饋家鄉。

廖晉廷從小展現運動天賦，國中時期就在全中運嶄露頭角，進入台灣體育運動大學後主攻十項全能，撐竿跳更是強項，曾入選中華代表隊，於新加坡公開賽獲第四名、海峽兩岸公開賽摘下亞軍，被視為國內田徑新秀。

大學畢業後，他在北部高中擔任田徑教練，一邊教學、一邊訓練，目標挑戰亞運資格。然而廿三歲時一場車禍造成脊髓損傷，胸髓以下失去知覺與功能，下半身永久癱瘓，必須仰賴輪椅生活，讓他陷入長達一年的低潮。

在家人、伴侶及朋友支持下，他決定重新出發，前往桃園接受生活自理訓練，學習移位、洗澡等技能，並挑戰自由潛水，逐步重建自信。「不想讓命運擊退，更不想在田徑場上消失。」他選擇投入輪椅標槍、鉛球及鐵餅項目，透過自學與苦練找回運動員身分。

今年全障運是他受傷後首度參加全國賽，一舉奪下標槍、鉛球雙金及鐵餅銅牌，其中標槍擲出十八點二四公尺佳績，改寫大會與全國紀錄，未來瞄準亞帕運及二○二八年洛杉磯帕運。

車禍後，二崙鄉親曾發起募款協助他度過醫療難關。為了感念家鄉支持，他每周兩天返回二崙國中擔任義務教練，將多年累積的技術與經驗傳承給學弟妹，也盼以自身故事鼓勵更多人勇敢面對逆境，「就算是身障者，依舊什麼都可以」。

田徑 亞運 帕運 身障者

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