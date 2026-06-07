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台南警陪伴高關懷少年觀賞勵志電影 以童話故事向小學生講解反毒觀念

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。記者袁志豪／翻攝

為關懷青少年身心健康發展、有效預防少年偏差行為及防杜犯罪，台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午9時許規劃舉辦「115年度高關懷少年活動」，帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長，共同前往南台影城觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。

第一分局表示，青少年成長過程中往往會面臨諸多誘惑與挑戰，期盼透過大銀幕的生命教育與包容溫暖的團體互動，提供優質的休閒娛樂、拉近警民與親子間距離；同時藉由團體運作所形成的同儕正向動力，強健少年的心靈韌性，引導曾處於迷惘或適應邊緣的孩子重新找到人生方向。

分局指出，電影欣賞活動蘊含深層的生命教育意義，台南警政團隊陪伴少年們度過一個充滿正能量的週末假期；未來將持續推動更多元化的體能與文化關懷活動，建構更綿密的社會安全網絡，守護青少年健康成長。

第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天也前往台南市毒品危害防制中心，以「積木」為媒介辦理創意積木DIY活動，透過「壞壞毒蘋果」反毒繪本及情境式角色扮演，用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓國小學童更清楚知道毒品的危害。

第四分局講師透過不同動物角色、聲音、動作以及習性，以常見的童話故事帶入吸毒對人體的危害以及新興毒品的特性；活動中運用角色扮演及帶動唱加深參與親子印象，藉由寓教於樂的活動設計，促進親子互動與家庭溝通，強化家庭凝聚力，使反毒觀念及知能向下扎根，將反毒意識具體化。

第四分局長廖水池指出，新興毒品型態不斷推陳出新，警察局將持續強化毒品查緝及毒駕取締勤務，並積極配合市府教育局、衛生局等相關單位，共同推展防制毒駕宣導工作，從源頭防範事故發生，期盼透過警政與衛政單位攜手合作、形成策略聯盟，齊力落實毒駕零容忍目標。

第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓學童更清楚知道毒品的危害。記者袁志豪／翻攝
第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓學童更清楚知道毒品的危害。記者袁志豪／翻攝

第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓學童更清楚知道毒品的危害。記者袁志豪／翻攝
第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓學童更清楚知道毒品的危害。記者袁志豪／翻攝

台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。記者袁志豪／翻攝

第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓學童更清楚知道毒品的危害。記者袁志豪／翻攝
第四分局與交通警察大隊及台南基督教青年會社會福利慈善事業基金會昨天用實際案例講解毒駕危害，模擬毒品情境，讓學童更清楚知道毒品的危害。記者袁志豪／翻攝

台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。記者袁志豪／翻攝
台南市少年警察隊與第一、第二、第四、第六警分局等單位，昨天上午帶領轄區內高關懷少年、學生及其家長觀賞勵志電影「綿羊偵探團」。記者袁志豪／翻攝

反毒 台南 電影

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