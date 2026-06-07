台南安南區端午關懷活動 上千顆愛心肉粽送至獨居長者與弱勢家庭手中

台南市警第三分局響應安南區公親里長王金樹及守望相助隊長王怡堂號召舉辦「公親粽意 飄香慶端午」關懷活動，與地方熱心人士、志工婦女團及里民齊心製作上千顆愛心肉粽，今天將肉粽及慰問紅包送至獨居長者與弱勢家庭手中，讓長者提前感受端午佳節的溫馨氛圍。

第三分局表示，端午佳節將至，安南區公親里志工婦女團及熱心里民昨天即開始準備食材，今天清晨齊聚守望相助隊部展開備料工作，從炒製糯米、準備餡料到包製肉粽，個個汗流浹背；眾人笑容滿面、毫無怨言，完成一顆顆愛心肉粽。

今天守望相助隊、民防義警及地方人士包括議員郭信良、蔡麗青、安南區長魏文貴及第三分局員警等關懷隊伍將肉粽與祝福紅包送進家戶時，長者們臉上洋溢著喜悅笑容，感受到社區鄰里的陪伴與關懷，讓節慶增添人情溫度。

分局長陳盈菖表示，端午佳節是家人團聚的重要時刻，部分獨居長者及弱勢家庭需要社會更多關懷與陪伴，感謝公親里守望相助隊長期投入公益服務，凝聚社區力量照顧有需要的民眾，以實際行動展現敦親睦鄰及互助共好的精神，警方也藉此機會參與關懷訪視。