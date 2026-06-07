快訊

蔣萬安頒市長獎給兒！蔣得立曝「自拍內幕」：早上有討論擺什麼動作

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

芒果果皮「甜到出蜜」？ 果農急喊千萬別舔

聽新聞
0:00 / 0:00

台南安南區端午關懷活動 上千顆愛心肉粽送至獨居長者與弱勢家庭手中

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
安南區公親里長王金樹及守望相助隊長王怡堂號召舉辦「公親粽意 飄香慶端午」關懷活動，將肉粽及慰問紅包送至獨居長者與弱勢家庭手中。記者袁志豪／翻攝
安南區公親里長王金樹及守望相助隊長王怡堂號召舉辦「公親粽意 飄香慶端午」關懷活動，將肉粽及慰問紅包送至獨居長者與弱勢家庭手中。記者袁志豪／翻攝

台南市警第三分局響應安南區公親里長王金樹及守望相助隊長王怡堂號召舉辦「公親粽意 飄香慶端午」關懷活動，與地方熱心人士、志工婦女團及里民齊心製作上千顆愛心肉粽，今天將肉粽及慰問紅包送至獨居長者與弱勢家庭手中，讓長者提前感受端午佳節的溫馨氛圍。

第三分局表示，端午佳節將至，安南區公親里志工婦女團及熱心里民昨天即開始準備食材，今天清晨齊聚守望相助隊部展開備料工作，從炒製糯米、準備餡料到包製肉粽，個個汗流浹背；眾人笑容滿面、毫無怨言，完成一顆顆愛心肉粽。

今天守望相助隊、民防義警及地方人士包括議員郭信良、蔡麗青、安南區長魏文貴及第三分局員警等關懷隊伍將肉粽與祝福紅包送進家戶時，長者們臉上洋溢著喜悅笑容，感受到社區鄰里的陪伴與關懷，讓節慶增添人情溫度。

分局長陳盈菖表示，端午佳節是家人團聚的重要時刻，部分獨居長者及弱勢家庭需要社會更多關懷與陪伴，感謝公親里守望相助隊長期投入公益服務，凝聚社區力量照顧有需要的民眾，以實際行動展現敦親睦鄰及互助共好的精神，警方也藉此機會參與關懷訪視。

安南區公親里長王金樹及守望相助隊長王怡堂號召舉辦「公親粽意 飄香慶端午」關懷活動，將肉粽及慰問紅包送至獨居長者與弱勢家庭手中。記者袁志豪／翻攝
安南區公親里長王金樹及守望相助隊長王怡堂號召舉辦「公親粽意 飄香慶端午」關懷活動，將肉粽及慰問紅包送至獨居長者與弱勢家庭手中。記者袁志豪／翻攝

台南

延伸閱讀

彰化端午募得75萬元愛心物資 送達500戶經濟邊緣戶

2026遠百端午佳節 星級名粽 、米其林美饌 、 質感甜點　傳遞最有品味的節慶心意

同台藍綠高雄市長參選人包粽 陳其邁：我來打個分數

端午粽戰升級！新東陽推「海陸雙饗粽組」巨大＋迷你一次滿足

相關新聞

1支市價80元大竹筍只賣9元 斗南好筍特賣會人氣爆表

進入炎夏吃竹筍的大好季節，為促銷雲林斗南好竹筍，斗南鎮公所今天在盛產竹筍的石龜里舉辦竹筍節，一支市價80元的大竹筍只賣9元，限量500支秒殺；3500份竹筍包、竹筍飯、冷盤竹筍呷免驚，吸引大批民眾嘗鮮，每個人買得開心、吃得安心，炒熱了斗南好竹筍。

台南高溫日數全台居冠 議員促訂抗高溫白皮書 黃偉哲：有推動必要

根據交通部中央氣象署統計，台南市年均溫及全年超過30度高溫日數居全台之冠。面對極端氣候帶來的熱傷害風險，議員要求市府訂定兒童遊戲場遮蔭標準，並推動「高溫應對指引白皮書」，建立分級應變機制，必要時比照防災體系啟動跨局處合作；市府回應，高溫應對指引具有推動必要性，將研議辦理。

久旱甘霖 仁義潭蓄水率返2成

梅雨報到，嘉義縣仁義潭集水區番路鄉山區逾廿四小時累積雨量突破二百毫米，雨水落在水庫集水區下對地方，暫時舒緩水情；但氣象署預報，台灣已進入典型梅雨季，西半部有局部豪大雨及短延時強降雨，為此，台南市府提前完成各項防汛整備，市長黃偉哲要求防範豪雨可能帶來的災害。

嘉市百年福山宮古廟修復竣工安座大典 黃敏惠喊話中央建聯外輕軌

嘉義市蘭潭里福山宮超過百年歷史，罕見新廟、古廟、2棵巨大老榕樹並存，珍藏百年神轎、香擔、攆手轎、神桌宗教文物，是地方信仰文化地標。

鰻魚包進肉粽超驚豔 雲林限定「酸菜鰻魚粽」5千顆限量搶市

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今年結合大埤酸菜，推出「酸菜鰻魚肉粽」，限量5千顆僅在台61線口湖休息站販售，雲林縣長張麗善表示，鰻魚入粽與花生、豬肉絕配，一口就能吃進海陸滋味，令人回味無窮。

台南農產品進軍嘉義百貨公司 黃偉哲、黃敏惠聯手行銷

台南市長黃偉哲今到嘉義市遠東百貨陽光廣場行銷農特產品，嘉義市長黃敏惠也到場助陣，兩人體驗削鳳梨，品嘗九層粿、碗粿等傳統小吃，今明兩天將有15個特色攤位，包括鳳梨、芒果、蝴蝶蘭及各式特色農產，同時捐贈台南鳳梨給伊甸基金會等公益團體品嘗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。