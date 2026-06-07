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財政部115年統一發票盃路跑 安平觀夕平台萬人開跑

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
活動共募集21萬8,178張發票，全數捐贈給20個社褔團體，讓運動與愛心同步傳遞。財政部國稅局／提供
活動共募集21萬8,178張發票，全數捐贈給20個社褔團體，讓運動與愛心同步傳遞。財政部國稅局／提供

財政部115年統一發票路跑活動(臺南場)」7日上午吸引萬人於臺南市安平區觀夕平台熱鬧開跑！由財政部部長莊翠雲、合庫金控董事長林衍茂、臺南市長黃偉哲及立法委員陳亭妃一起鳴槍，為活動揭開序幕。

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第17年，今日路跑活動由財政部與合庫金控共同主辦，賽事分為挑戰組(10K)及休閒組(3K)，自漁濱路起跑，沿線串聯安平燈塔、四草大橋及濱海景觀，吸引萬人參賽者熱情響應，沿途設置多個補給站，為每位跑者加油應援。

此外，會場還有表演節目、超值好禮摸彩(最大獎iPhone 17 Pro 256G)及雲端發票與行動支付體驗區等各式宣導攤位，讓大家收穫滿滿。

該局表示，本次路跑活動以寓教於樂方式，向民眾宣導消費時主動索取統一發票，更鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，利用載具儲存雲端發票及使用社福團體捐贈碼捐贈雲端發票，用愛心幫助弱勢團體。

在財政部所屬單位與合庫金控等共同努力及民眾發揮愛心下，共募集21萬8,178張發票，並全數捐贈給財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會、財團法人台南市私立明輝社會福利慈善事業基金會、社團法人臺南市ihope愛希望全人關懷協會、財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心」及其他各地等20個社福團體，讓運動與愛心同步傳遞。

活動協辦單位包括：臺南市政府、財政部中區國稅局、財政部臺北國稅局、財政部高雄國稅局、財政部北區國稅局、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣企銀、彰化銀行、合庫人壽、合庫證券、合庫票券、合庫資產、合庫創投、合庫投信。

「財政部115年統一發票盃路跑活動(臺南場)」7日在臺南市安平區觀夕平台熱鬧開跑。財政部國稅局／提供
「財政部115年統一發票盃路跑活動(臺南場)」7日在臺南市安平區觀夕平台熱鬧開跑。財政部國稅局／提供

統一發票 路跑 財政部

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