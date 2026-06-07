快訊

遭影射使用「合成素肉」！鬍鬚張官方聲明反擊 粉絲：一定要提告

端午節吃粽子粽葉該如何丟？ 丟錯最高可罰6000元

士林2公車擦撞釀8傷 警介入釐清事故原因

聽新聞
0:00 / 0:00

1支市價80元大竹筍只賣9元 斗南好筍特賣會人氣爆表

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委張嘉郡（右三）為斗南好筍代言，發送千個竹筍包，讓民眾品嘗，現場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡（右三）為斗南好筍代言，發送千個竹筍包，讓民眾品嘗，現場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影

進入炎夏吃竹筍的大好季節，為促銷雲林斗南好竹筍，斗南鎮公所今天在盛產竹筍的石龜里舉辦竹筍節，一支市價80元的大竹筍只賣9元，限量500支秒殺；3500份竹筍包、竹筍飯、冷盤竹筍呷免驚，吸引大批民眾嘗鮮，每個人買得開心、吃得安心，炒熱了斗南好竹筍。

鎮長沈暉勛表示，斗南鎮種植竹筍總面積約290公頃，其中以種植烏殼綠竹筍為主，也是全國烏殼綠竹筍最大產地，年產值逾2.3億元，期待透過竹筍節，帶動更多民眾走進斗南深入產地，認識優質農產及竹筍文化，打響斗南好竹筍知名度。

今天竹筍節除了多項竹筍遊戲，包括看看竹筍有多重？這是什麼筍？讓小朋友猜猜看；重頭戲是超大的9元烏殼綠竹筍大搶購，盡管竹筍上午10點才開賣，但一大早約8點，就有不少民眾來排隊，甚至有遠從台南後壁趕來，就為買一支便宜的優質好筍。

一開賣幾百支大竹筍馬上被搶購一空，買到9元大筍的民眾超開心，他們說，目前當季竹筍香又甜，一支約兩台斤重市面起碼賣約80元，今天用銅板價買到，排了兩個多小時「值得！」。

此外，竹筍包和竹筍飯、竹筍冷盤超人氣，立委張嘉郡也偕同鎮長沈暉勛發送千個包子，祝福民眾端午節快樂，數百名民眾排隊擠滿滿，現場熱滾滾，張嘉郡也為斗南好竹筍代言，強調夏季吃一口清涼甜美的好筍是健康美食最佳選擇。

本身也是筍農的斗南鎮代會副主席黃藏諒指出，今年初雨水少，烏殼綠竹筍減產約1成，但品質不受影響，目前產地收購價每公斤約55元，價格實惠，由於接近端午，竹筍需求增加，價格可能會微漲，趁現在價格合理吃當季竹筍是最佳時機，歡迎民眾到斗南採購好筍。

斗南竹筍節推出超低價竹筍特賣會及免費試吃等多項促銷活動，帶動竹筍搶購熱潮。記者蔡維斌／攝影
斗南竹筍節推出超低價竹筍特賣會及免費試吃等多項促銷活動，帶動竹筍搶購熱潮。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購。記者蔡維斌／攝影
斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購。記者蔡維斌／攝影

猜看看竹筍有多重，是什麼種類，好玩又可長知識。記者蔡維斌／攝影
猜看看竹筍有多重，是什麼種類，好玩又可長知識。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購，買到超便宜的竹筍大人小孩都開心。記者蔡維斌／攝影
斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購，買到超便宜的竹筍大人小孩都開心。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購。記者蔡維斌／攝影
斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，以及竹筍飯呷免驚，吸引大批民眾排隊試吃。記者蔡維斌／攝影
斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，以及竹筍飯呷免驚，吸引大批民眾排隊試吃。記者蔡維斌／攝影

端午節

延伸閱讀

別以為蔬菜都很安全 譚敦慈點名5食材「沒煮熟恐中毒」

好市多悄悄上架1高級水果！大票會員狂推：又香又甜會噴汁

一天一個價！ 大陸蛋價連續多周上行 年比幅近8成創新高

杭州天價麵一碗破萬？老闆闢謠「最貴2800元」 網：不騙窮人的正宗

相關新聞

1支市價80元大竹筍只賣9元 斗南好筍特賣會人氣爆表

進入炎夏吃竹筍的大好季節，為促銷雲林斗南好竹筍，斗南鎮公所今天在盛產竹筍的石龜里舉辦竹筍節，一支市價80元的大竹筍只賣9元，限量500支秒殺；3500份竹筍包、竹筍飯、冷盤竹筍呷免驚，吸引大批民眾嘗鮮，每個人買得開心、吃得安心，炒熱了斗南好竹筍。

台南高溫日數全台居冠 議員促訂抗高溫白皮書 黃偉哲：有推動必要

根據交通部中央氣象署統計，台南市年均溫及全年超過30度高溫日數居全台之冠。面對極端氣候帶來的熱傷害風險，議員要求市府訂定兒童遊戲場遮蔭標準，並推動「高溫應對指引白皮書」，建立分級應變機制，必要時比照防災體系啟動跨局處合作；市府回應，高溫應對指引具有推動必要性，將研議辦理。

久旱甘霖 仁義潭蓄水率返2成

梅雨報到，嘉義縣仁義潭集水區番路鄉山區逾廿四小時累積雨量突破二百毫米，雨水落在水庫集水區下對地方，暫時舒緩水情；但氣象署預報，台灣已進入典型梅雨季，西半部有局部豪大雨及短延時強降雨，為此，台南市府提前完成各項防汛整備，市長黃偉哲要求防範豪雨可能帶來的災害。

嘉市百年福山宮古廟修復竣工安座大典 黃敏惠喊話中央建聯外輕軌

嘉義市蘭潭里福山宮超過百年歷史，罕見新廟、古廟、2棵巨大老榕樹並存，珍藏百年神轎、香擔、攆手轎、神桌宗教文物，是地方信仰文化地標。

鰻魚包進肉粽超驚豔 雲林限定「酸菜鰻魚粽」5千顆限量搶市

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今年結合大埤酸菜，推出「酸菜鰻魚肉粽」，限量5千顆僅在台61線口湖休息站販售，雲林縣長張麗善表示，鰻魚入粽與花生、豬肉絕配，一口就能吃進海陸滋味，令人回味無窮。

台南農產品進軍嘉義百貨公司 黃偉哲、黃敏惠聯手行銷

台南市長黃偉哲今到嘉義市遠東百貨陽光廣場行銷農特產品，嘉義市長黃敏惠也到場助陣，兩人體驗削鳳梨，品嘗九層粿、碗粿等傳統小吃，今明兩天將有15個特色攤位，包括鳳梨、芒果、蝴蝶蘭及各式特色農產，同時捐贈台南鳳梨給伊甸基金會等公益團體品嘗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。