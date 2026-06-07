1支市價80元大竹筍只賣9元 斗南好筍特賣會人氣爆表

進入炎夏吃竹筍的大好季節，為促銷雲林斗南好竹筍，斗南鎮公所今天在盛產竹筍的石龜里舉辦竹筍節，一支市價80元的大竹筍只賣9元，限量500支秒殺；3500份竹筍包、竹筍飯、冷盤竹筍呷免驚，吸引大批民眾嘗鮮，每個人買得開心、吃得安心，炒熱了斗南好竹筍。

鎮長沈暉勛表示，斗南鎮種植竹筍總面積約290公頃，其中以種植烏殼綠竹筍為主，也是全國烏殼綠竹筍最大產地，年產值逾2.3億元，期待透過竹筍節，帶動更多民眾走進斗南深入產地，認識優質農產及竹筍文化，打響斗南好竹筍知名度。

今天竹筍節除了多項竹筍遊戲，包括看看竹筍有多重？這是什麼筍？讓小朋友猜猜看；重頭戲是超大的9元烏殼綠竹筍大搶購，盡管竹筍上午10點才開賣，但一大早約8點，就有不少民眾來排隊，甚至有遠從台南後壁趕來，就為買一支便宜的優質好筍。

一開賣幾百支大竹筍馬上被搶購一空，買到9元大筍的民眾超開心，他們說，目前當季竹筍香又甜，一支約兩台斤重市面起碼賣約80元，今天用銅板價買到，排了兩個多小時「值得！」。

此外，竹筍包和竹筍飯、竹筍冷盤超人氣，立委張嘉郡也偕同鎮長沈暉勛發送千個包子，祝福民眾端午節快樂，數百名民眾排隊擠滿滿，現場熱滾滾，張嘉郡也為斗南好竹筍代言，強調夏季吃一口清涼甜美的好筍是健康美食最佳選擇。

本身也是筍農的斗南鎮代會副主席黃藏諒指出，今年初雨水少，烏殼綠竹筍減產約1成，但品質不受影響，目前產地收購價每公斤約55元，價格實惠，由於接近端午，竹筍需求增加，價格可能會微漲，趁現在價格合理吃當季竹筍是最佳時機，歡迎民眾到斗南採購好筍。

斗南竹筍節推出超低價竹筍特賣會及免費試吃等多項促銷活動，帶動竹筍搶購熱潮。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購。記者蔡維斌／攝影

猜看看竹筍有多重，是什麼種類，好玩又可長知識。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購，買到超便宜的竹筍大人小孩都開心。記者蔡維斌／攝影

斗南竹筍節特賣會一支大竹筍市價約80元只賣9元，吸引大批民眾搶購。記者蔡維斌／攝影