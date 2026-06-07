官田慈聖宮神農大帝誕辰 陳永華參軍、阿立祖同祝壽

農曆4月26日為神農大帝誕辰，台南官田慈聖宮今上午辦理祝壽大典，五大交陪境包括台南南聖宮、台南南天府、全台開基永華宮、永康廣濟雷音宮及隆本復興宮信眾都來參拜祝壽，廟前熱鬧滾滾，也展現官田300餘年來信仰文化傳承。

官田舊稱官佃庄，是明鄭時期重要屯墾聚落；根據地方文史資料及庄史記載，明鄭諮議參軍陳永華奉延神農大帝及太子爺公金身自福建泉州同安來台，作為官佃庄開墾先民的信仰中心，數百年來神農大帝庇佑地方農耕、醫藥與民生發展。

官田慈聖宮主祀神農大帝，農曆4月26日神農大帝誕辰近，日來除附近信眾來參拜，廟方今也邀請5大交陪境包括台南南聖宮、台南南天府、全台開基永華宮、永康廣濟雷音宮及隆本復興宮等宮廟與會，慈聖宮主委陳俊銘也率領團隊到入庄處迎接陳永華參軍、廣澤尊王、阿立祖及各宮廟代表，沿途鑼鼓喧天，平日寧靜的庄頭，難得人氣湧現。

長期投入廟務與地方文史的陳俊銘說，根據在地文史及庄史記載，慈聖宮的神農大帝及太子爺金爺，都是隨陳永華來台，也是官佃庄民信仰中心，而官田地區在漢人移墾之前，原為西拉雅族先民活動重要區域，阿立祖信仰長期存在於地方文化之中，今年特別邀請阿立祖蒞臨觀戲祝壽，除表達對土地歷史及先民文化尊重，也彰顯多元族群文化融合共榮歷史價值。

官田里長陳泰興（第一排左一）、官田慈聖宮主委陳俊銘（第一排中）等人迎請陳永華參軍、廣澤尊王、阿立祖至慈聖宮參加祝壽活動。記者謝進盛／攝影

農曆4月26日為神農大帝誕辰，台南官田慈聖宮今上午辦理祝壽大典，5大交陪境宮廟人員都來參拜祝壽。記者謝進盛／攝影