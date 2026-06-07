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財政部台南辦路跑 募逾21萬張發票捐公益

中央社／ 記者楊思瑞台南7日電

財政部115年統一發票盃路跑活動台南場今天在南平觀夕平台附近路段舉行，吸引上萬名跑者參與，沿途欣賞濱海地區風光，現場募集超過21萬張發票，將全數捐贈社福團體。

台南市長黃偉哲主持鳴槍起跑前致詞表示，台南擁有豐富自然景觀與人文特色，財政部統一發票盃路跑再次到台南舉辦，讓來自全國各地跑者享受運動樂趣之餘，也能欣賞安平濱海風光，感受府城獨特魅力，活動並透過捐贈發票幫助弱勢族群，讓每一步奔跑都更具意義。

黃偉哲指出，市府持續推廣健康運動風氣，同時鼓勵民眾使用雲端發票及行動支付，不僅能提升消費便利性，也有助減少紙本發票使用，落實節能減碳與智慧生活，透過路跑結合租稅宣導與公益關懷，更能讓正向理念深入民眾日常生活。

台南市政府提供資料指出，本次賽事由財政部與合作金庫金控共同主辦，分10公里挑戰組及3公里休閒組，自漁濱路起跑，沿途串聯安平燈塔、四草大橋等濱海景觀，活動現場安排表演節目，並設置雲端發票及行動支付體驗區等宣導攤位，還有摸彩吸引民眾參與。

財政部南區國稅局表示，透過現場活動宣導民眾消費時主動索取統一發票，並鼓勵下載統一發票兌獎APP，以載具儲存雲端發票及運用社福團體捐贈碼捐贈發票，本次活動共募集21萬8178張發票，全數捐贈20個社福團體。

路跑 財政部 台南

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