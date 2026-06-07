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台南高溫日數全台居冠 議員促訂抗高溫白皮書 黃偉哲：有推動必要

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

根據交通部中央氣象署統計，台南市年均溫及全年超過30度高溫日數居全台之冠。面對極端氣候帶來的熱傷害風險，議員要求市府訂定兒童遊戲場遮蔭標準，並推動「高溫應對指引白皮書」，建立分級應變機制，必要時比照防災體系啟動跨局處合作；市府回應，高溫應對指引具有推動必要性，將研議辦理。

市議員郭鴻儀指出，台南夏季經常出現超過35度高溫，不少缺乏遮蔭的兒童遊戲場猶如「大烤爐」。部分遊具大量使用金屬材質，經烈日曝曬後表面溫度動輒超過50度，孩童接觸後恐造成紅腫、破皮甚至燙傷，加上缺乏遮蔽空間，也容易引發熱衰竭與中暑。

工務局代理局長王建雄表示，目前統計包含樹木遮蔭在內，約有八成遊戲場具備遮蔭條件。不過郭鴻儀認為，此項統計過於籠統，且樹木遮蔭仍有落葉、蚊蟲及樹根破壞設施等問題，要求市府進一步盤點各遊戲場實際遮蔭效果。

郭鴻儀表示，目前兒童遊戲場由各區公所分別管理，缺乏一致規範。台中市去年推動「台中美樂地計畫3.0」時，已將熱傷害防制作為遊戲場設計重點，因此建議台南市制定「公園兒童遊戲場熱傷害防治設計指引」，將遮陽棚、植栽配置及防曬設施納入規範，作為未來新設及改善工程依據。

王建雄回應，目前尚未訂定統一標準，但未來可朝制定設計指引方向研議，供各區公所執行參考。

此外，郭鴻儀也引用法國巴黎2019年遭遇42.9度高溫、造成約1500人死亡的案例，指出巴黎事後推動「涼爽島嶼（Cool Islands）」計畫，讓民眾步行約7分鐘內即可抵達具遮蔭及降溫功能的公共空間。

他建議市府參考國外經驗，規劃行人避暑路線及「涼爽島嶼」據點，推動降溫都市設計，同時制定高溫應對指引，依不同風險等級啟動戶外勞工防護、弱勢關懷訪視、校園活動調整及醫療整備等措施，建立完整的高溫治理策略與韌性城市藍圖。

市長黃偉哲表示，高溫已成為城市發展必須面對的重要課題，高溫應對指引確有推動必要；至於白皮書部分，因涉及整體市政規劃與跨局處合作，市府將持續研議推動方向。

台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
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台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

高溫 黃偉哲 台南

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