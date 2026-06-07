推永續旅遊晉升 雲嘉南風管處獲國際綠色旅遊銀質獎

雲嘉南濱海國家風景區管理處參與國際綠色旅遊目的地認證系統，由前年取得銅質獎，今年晉級獲頒銀質獎，風管處表示，這顯示在永續旅遊治理上長期投入得到國際評核肯定。

「綠色旅遊目的地認證」是由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）所創建的永續認證系統，其依據全球永續旅遊委員會（GSTC）的國際標準，從目的地管理、自然與景觀、環境與氣候、文化與傳統、社會福祉及商業與行銷等六大面向進行檢視。

雲嘉南管理處說，2020年起參與綠色旅遊目的地認證系統，2024年首度取得銅質獎，今年認證複核中展現階段性成果，進一步晉級獲頒銀質獎，顯示雲嘉南管理處在永續旅遊治理上的長期投入得到國際評核肯定。

雲嘉南管理處長徐振能表示，通過這項認證的核心意義，在於建立觀光目的地具在地性的永續管理機制，藉此降低旅遊發展過程中對於社會經濟、文化與環境所帶來衝擊。未來管理處將以守護濕地與沿海生態、建立具氣候韌性的濱海目的地、以及引導旅客體驗產業、社區與自然共生為願景，持續深化與在地社區的合作。

除了目的地的整體認證，雲嘉南管理處亦藉由參與「綠色旅遊目的地百大故事競賽」（Green Destinations Top 100 Stories Competition），向國際展現台灣西南沿海推動永續旅遊的在地實踐，連續五年入選百大故事。歷年案例包括：井仔腳鹽田文化重振、好美里沙灘復育、口湖鄉椬梧濕地與水共存、布袋鹽田鳥類棲地保育，以及七股地區在候鳥生態與地方生計間尋求平衡等治理故事，也是國內外旅客選擇永續旅遊目的地最佳指南。

推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝