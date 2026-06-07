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久旱甘霖 仁義潭蓄水率返2成

聯合報／ 記者魯永明萬于甄周宗禎／連線報導
梅雨鋒面報到，嘉義縣仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾廿四小時累積雨量突破二百毫米，挹注水庫蓄水。記者魯永明／攝影
梅雨鋒面報到，嘉義縣仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾廿四小時累積雨量突破二百毫米，挹注水庫蓄水。記者魯永明／攝影

梅雨報到，嘉義縣仁義潭集水區番路鄉山區逾廿四小時累積雨量突破二百毫米，雨水落在水庫集水區下對地方，暫時舒緩水情；但氣象署預報，台灣已進入典型梅雨季，西半部有局部豪大雨及短延時強降雨，為此，台南市府提前完成各項防汛整備，市長黃偉哲要求防範豪雨可能帶來的災害。

嘉義氣象站指出，日前這波梅雨，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著。水利署監測資料顯示，仁義潭庫蓄水率昨回升至百分廿一點二二，蘭潭水庫百分之十七點零三，兩水庫合計蓄水量約六百八十萬噸。

這波梅雨之前，仁義潭蘭潭蓄水跌破二成，水情令人憂心，但近日梅雨挹注，八掌溪水漲，仁義潭蓄水率回升至二成，嘉義縣市水情燈號正常，水利署透過曾文、烏山頭水庫及湖山水庫聯合調度支援，每日將嘉義供水量控制九萬噸以下，延長水庫供水。

水利署表示，四日起這波降雨，南部曾文、烏山頭水庫合計增加約百萬噸，南化水庫增加六十萬噸。其中曾文水庫兩天累積降雨超過一百毫米，有千萬立方公尺入流補水，創一年新高。蓄水率重回兩位數，預估用水可撐到七月初汛期。

另據中央氣象署預報，因滯留鋒面及西南季風增強，台灣已進入典型梅雨季，台南市府完成各項防汛整備作業。南市災防辦主任尤天厚指出，短時間強降雨最易造成局部積淹水，市府已全面完成抽水站、移動式抽水機等防洪設施巡檢，完成搶修搶險開口契約整備，提升整體防災量能。

仁義潭 梅雨季 蘭潭

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