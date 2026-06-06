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2026卦山尋仙趣社頭系列活動還有名額 參加報名要快

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2026卦山尋仙趣社頭系列活動今起舉辦，民眾和兒童一起觀察獨角仙。圖／社頭鄉公所提供
2026卦山尋仙趣社頭系列活動今起舉辦，民眾和兒童一起觀察獨角仙。圖／社頭鄉公所提供

2026卦山尋仙趣社頭系列活動今開跑，6月每個周休二日將舉辦30場次的生態導覽與DIY，目前每個梯次都有名額，每梯次員額最多50人，有興趣民眾可到社頭鄉公所官網報名。

社頭鄉公所、社頭鄉民代表會和社頭鄉農會，共同規畫2026卦山尋仙趣社頭系列活動，今在社頭鄉清水岩環教大樓前舉辦開訓典禮，鄉長蕭浚二表示，今年活動將帶領遊客認識社頭清水岩的自然生態、人文風情及在地休閒觀光農業，深入了解社頭鄉並發現社頭之美。

蕭浚二又說，結束活動體驗，遊客可到社頭市區品嘗在地美食、到社頭首座大型共融式兒童公園「社頭里樂公園」，帶孩子遊玩織襪。芭樂等特色共融式遊具、親子盪鞦韆與涵洞等各項設施；此外，清水岩周邊的十八彎挑鹽古道、長青自行車道等景點，相當適合喜愛大自然與健行的遊客。

開幕典禮結束，第一梯次遊程開始，參加民眾和親子進行親子DIY、清水岩周邊生態導覽、清水岩寺古蹟巡禮，親子DIY手做芭樂果汁特調、蜂蜜優格、醬鳳梨和紀念徽章DIY，生態導覽是到縣內收藏最多昆蟲標本的清水岩生態展示中心參觀並有專人戶外導覽、實地拍照與近距離觀察紀錄昆蟲。時值獨角仙繁殖季節，社頭清水岩已有不少獨角仙現蹤，蕭浚二等人和民眾就近觀察獨角仙。

古蹟巡禮到歷史300年的縣定古蹟清水岩寺，寺內一處天然湧泉「甘露泉」終年清泉湧流，水質甘甜，每到端午節都有民眾大排長龍取午時水。清山岩寺後面山區曾是復育獨角仙重要基地，親子共尋獨角仙和觀察，達到親子共效益。

本月21日至28日30梯次活動分上、午場， 社頭鄉民每人費用100元，非社頭鄉民每人200元，費用含餐盒、保險、DIY活動費、導覽費、清潔費，參加者在清水岩生態展示中心旁集合。每梯次還有名額，有興趣的可到「彰化縣社頭鄉八卦山脈休閒農業區」或鄉公所FB粉專詢問。

社頭鄉

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