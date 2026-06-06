嘉市百年福山宮古廟修復竣工安座大典 黃敏惠喊話中央建聯外輕軌

嘉義市蘭潭里福山宮超過百年歷史，罕見新廟、古廟、2棵巨大老榕樹並存，珍藏百年神轎、香擔、攆手轎、神桌宗教文物，是地方信仰文化地標。

去年丹娜絲颱風侵襲，古廟屋瓦、梁柱及木構造受損，經信眾地方人士努力修復，上午舉行修復竣工暨安座大典，各界人士齊聚見證古廟重現風華，廟會熱鬧，市長黃敏惠、立委王美惠助理及多位議員、里長祝賀，市長參選人張啓楷及多名議員參選人都到場參與。

黃敏惠說，福山宮古廟修復完成，展現「神在、人在、城在」精神力量，百年古廟挺過風災考驗，在信眾與各界支持下修復，象徵嘉義人團結韌性。她藉機向中央喊話，強調高鐵嘉義站聯外輕軌建設的重要性。

她表示，市民等待聯外軌道建設長達21年，中央至今未兌現承諾。市府去年三度行文中央，爭取高鐵嘉義站聯外輕軌，建議比照台南沙崙支線、新竹六家支線及彰化田中支線模式辦理，甚至提出另案規畫以高架方式興建台鐵支線，串聯高鐵嘉義站與台鐵嘉義站。

「嘉義人能不生氣嗎！」黃敏惠提高音量，無奈氣憤說，發公文給中央過了1年，聯外軌道未見進展，請中央傾聽民意，盡速推動，讓輕軌成為帶動大嘉義發展重要引擎，嘉義人長期等待未獲中央重視，擔心嘉義邊緣化。張啓楷致詞聲援黃敏惠，呼籲鄉親一起來成為市府爭取輕軌建設後盾，展現地方民意，促使中央重視嘉義交通發展需求。

市府民政處表示，福山宮主祀玄天上帝，先民渡海來台護佑地方，深受居民敬仰。早年地方建新廟，仍完整保留木造古廟，展現地方對歷史建築與宗教文化資產的重視，古廟風災受損，經主任委員林砡朱、管理委員江永泉召集塗英志、林聰明等成員研商整修規畫，擲筊請示玄天上帝獲聖允後修復。古廟供奉文昌帝君、武財神、文財神。

主委林砡朱說，古廟修復延續歷史記憶與文化精神。感謝信眾及社會各界支持，讓珍貴宗教文物與百年香火保存傳承，守護屬於地方的重要文化資產，讓福山宮見證凝聚地方發展與世代情感。

嘉義市蘭潭里福山宮超過百年歷史，去年丹娜絲颱風侵襲，古廟屋瓦、樑柱及木構造受損，經信眾地方人士努力修復，上午舉行修復竣工暨安座大典，各界人士齊聚見證古廟重現風華。記者魯永明／攝影

嘉義市蘭潭里福山宮超過百年歷史，去年丹娜絲颱風侵襲，古廟屋瓦、樑柱及木構造受損，經信眾地方人士努力修復，上午舉行修復竣工暨安座大典，各界人士齊聚見證古廟重現風華。記者魯永明／攝影

嘉義市蘭潭里福山宮超過百年歷史，罕見「新廟、古廟、2棵巨大老榕樹並存」，珍藏百年神轎、香擔、攆手轎、神桌宗教文物，是地方信仰文化地標。記者魯永明／攝影