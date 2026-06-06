鰻魚包進肉粽超驚豔 雲林限定「酸菜鰻魚粽」5千顆限量搶市

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今年結合大埤酸菜，推出「酸菜鰻魚肉粽」，限量5千顆僅在台61線口湖休息站販售，雲林縣長張麗善表示，鰻魚入粽與花生、豬肉絕配，一口就能吃進海陸滋味，令人回味無窮。

台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」，張麗善、立委許宇甄、口湖鰻蝦第二合作社理事主席林欲達等人大口品嘗鰻魚粽，為國產鰻魚行銷。

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠表示，雲林縣盛產鰻魚，為推廣口湖在地鰻魚產業，今年結合口湖鰻魚、大埤酸菜、虎尾花生，推出履歷鰻魚花生粽、松露鰻魚粽，及限量5千顆「酸菜鰻魚粽」，其中「酸菜鰻魚粽」僅在台61線口湖休息站才買得到。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，目前正值一年鰻量產旺季，不僅品質最佳，價格也實惠，「好的鰻魚台灣人先吃」，希望大家都多採買國產鰻及相關產品，也感謝縣長極力為國產鰻魚行銷，猶如鰻魚代言人。

張麗善對鰻魚入粽讚不絕口，她表示，鰻魚口感細緻，搭配雲林花生、豬肉，真的是絕配，令人回味無窮。許宇甄表示，口湖鰻魚肉質細緻、營養豐富，好吃又營養，充分展現雲林農漁產品的多元魅力。

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影