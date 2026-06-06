快訊

電信公司招牌掉落！北市東區2路人遭砸傷 緊急送醫救治

真的不是AI！黃仁勳合體劉在錫 360度大跳「GOLDEN」網嗨翻

好市多悄悄上架1高級水果 大票會員狂推：又香又甜會噴汁

聽新聞
0:00 / 0:00

鰻魚包進肉粽超驚豔 雲林限定「酸菜鰻魚粽」5千顆限量搶市

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影
搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今年結合大埤酸菜，推出「酸菜鰻魚肉粽」，限量5千顆僅在台61線口湖休息站販售，雲林縣長張麗善表示，鰻魚入粽與花生、豬肉絕配，一口就能吃進海陸滋味，令人回味無窮。

台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」，張麗善、立委許宇甄、口湖鰻蝦第二合作社理事主席林欲達等人大口品嘗鰻魚粽，為國產鰻魚行銷。

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠表示，雲林縣盛產鰻魚，為推廣口湖在地鰻魚產業，今年結合口湖鰻魚、大埤酸菜、虎尾花生，推出履歷鰻魚花生粽、松露鰻魚粽，及限量5千顆「酸菜鰻魚粽」，其中「酸菜鰻魚粽」僅在台61線口湖休息站才買得到。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，目前正值一年鰻量產旺季，不僅品質最佳，價格也實惠，「好的鰻魚台灣人先吃」，希望大家都多採買國產鰻及相關產品，也感謝縣長極力為國產鰻魚行銷，猶如鰻魚代言人。

張麗善對鰻魚入粽讚不絕口，她表示，鰻魚口感細緻，搭配雲林花生、豬肉，真的是絕配，令人回味無窮。許宇甄表示，口湖鰻魚肉質細緻、營養豐富，好吃又營養，充分展現雲林農漁產品的多元魅力。

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影
搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影
搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今與雲林縣政府在口湖休息站舉辦「鰻魚肉粽推廣會」。記者陳雅玲／攝影

鰻魚 雲林 張麗善 粽子

延伸閱讀

鐵路便當節今起4天北車登場！最便宜百元有找 日本JR北海道便當破千元

端午粽戰升級！新東陽推「海陸雙饗粽組」巨大＋迷你一次滿足

從麻荖到牛奶花生都入菜 民雄風味探索打造旅遊新亮點

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

相關新聞

亞洲唯一入選！日月潭躍升環法賽認證自行車城市 與巴塞隆納同榜

法國環法賽事主辦方 Amaury Sport Organisation（ASO）公布2026年「Tour de France自行車城市」（Ville à Vélo du Tour de France）認證名單，日月潭以低碳自行車旅遊目的地入選，成為台灣首座、亞洲唯一獲認證城市，與里昂、巴塞隆納、洛桑等國際城市並列全球25座名單之列。

雲林不再又老又窮？2024年家戶所得全國第13名、受雇薪資高於鄰近縣市

行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名，相較2018年敬陪全台末座，已有明顯成長，雲林縣長張麗善今表示，雲林縣已成功擺脫「又老又窮」，但相關統計顯示消費支出增加、儲蓄率下降，明顯受到物價通膨影響，呼籲中央應通盤檢討，讓民眾能夠安心生活。

熊本熊又來了 日本熊本縣、台灣虎航合推日本熊本觀光

台灣虎航、日本熊本縣及熊本國際機場，今明兩天在台南歸仁高鐵旁三井廣場舉辦「集結！熊本城」主題推廣活動，以觀光展攤、文化展演及互動體驗，希望將熊本觀光特色帶進台南。

鰻魚包進肉粽超驚豔 雲林限定「酸菜鰻魚粽」5千顆限量搶市

搶攻端午肉粽市場，並為雲林鰻魚行銷，台灣在地農經整合協會今年結合大埤酸菜，推出「酸菜鰻魚肉粽」，限量5千顆僅在台61線口湖休息站販售，雲林縣長張麗善表示，鰻魚入粽與花生、豬肉絕配，一口就能吃進海陸滋味，令人回味無窮。

台南農產品進軍嘉義百貨公司 黃偉哲、黃敏惠聯手行銷

台南市長黃偉哲今到嘉義市遠東百貨陽光廣場行銷農特產品，嘉義市長黃敏惠也到場助陣，兩人體驗削鳳梨，品嘗九層粿、碗粿等傳統小吃，今明兩天將有15個特色攤位，包括鳳梨、芒果、蝴蝶蘭及各式特色農產，同時捐贈台南鳳梨給伊甸基金會等公益團體品嘗。

台南新市白蓮霧節特產開箱 本產「翠玉寶石」搶先嘗鮮

台南市新市區夏季代表活動「新市白蓮霧節－新市翠玉寶石生活節」21日開跑，今天舉行開箱宣傳活動，現場集結在地農產與社區成果有如特產首賣會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。