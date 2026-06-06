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亞洲唯一入選！日月潭躍升環法賽認證自行車城市 與巴塞隆納同榜

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
環法賽自行車選手在日月潭水社壩衝刺。圖／日管處提供
環法賽自行車選手在日月潭水社壩衝刺。圖／日管處提供

法國環法賽事主辦方 Amaury Sport Organisation（ASO）公布2026年「Tour de France自行車城市」（Ville à Vélo du Tour de France）認證名單，日月潭以低碳自行車旅遊目的地入選，成為台灣首座、亞洲唯一獲認證城市，與里昂、巴塞隆納、洛桑等國際城市並列全球25座名單之列。

ASO自2021年設立該認證制度，表彰推動自行車運動與友善騎乘環境的城市。2026年全球共25座城市獲選，其中僅6座位於法國境外，包括西班牙維多利亞—加斯泰斯與巴塞隆納、瑞士洛桑、盧森堡埃施—蘇爾—阿爾澤特、捷克普拉哈提采及台灣日月潭。

本屆有15座城市與環法或環法女子賽事路線相關，日月潭並非賽事路線城市，仍以「路線外城市」身分入選，被視為具備獨立自行車觀光實力。

評選依據「自行車基礎設施」、「使用者服務」、「推廣行動」及「治理政策」四大面向審查，檢視城市自行車友善程度與永續發展能力。交通部觀光署指出，此次成果肯定日月潭長年推動低碳旅遊，也象徵台灣自行車觀光逐步形成國際品牌效應。

觀光署表示，近年以「TAIWAN – Waves of Wonder」為國際觀光品牌主軸，整合自行車旅遊與環島路網，並推動友善店家、住宿與服務體系，強化低碳旅遊供應鏈。日月潭環潭自行車道長期獲國際媒體評選為世界級景觀路線之一，此次再獲ASO認證，有助提升國際能見度。

日月潭國家風景區管理處指出，近年持續推動自行車軟硬體建設，包括環潭自行車道與向山、月潭、年梯至松柏崙高架路段串聯工程，完善騎乘動線，並導入電動輔助自行車（E-bike）租賃服務，降低騎乘門檻。

此外，日月潭也發展自行車友善生態系，串聯在地餐飲與旅宿服務，並舉辦L’Étape系列國際挑戰賽，已連續三屆舉行，成為推升國際能見度的重要平台。

日管處表示，此次獲認證不僅是單一景點榮耀，更是中央與地方推動低碳觀光政策成果，將持續強化國際行銷與品牌能量，吸引更多海外自行車旅客，讓日月潭成為世界級自行車旅遊目的地。

環法衝刺王Jasper Philipsen 與女友參賽環法日月潭站。圖／日管處提供
環法衝刺王Jasper Philipsen 與女友參賽環法日月潭站。圖／日管處提供

日月潭吸引世界級車手與眾多貴賓，體驗沿途湖光山色。圖／日管處提供
日月潭吸引世界級車手與眾多貴賓，體驗沿途湖光山色。圖／日管處提供

日月潭 巴塞隆納 自行車

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