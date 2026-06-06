台南農產品進軍嘉義百貨公司 黃偉哲、黃敏惠聯手行銷

台南市長黃偉哲今到嘉義市遠東百貨陽光廣場行銷農特產品，嘉義市長黃敏惠也到場助陣，兩人體驗削鳳梨，品嘗九層粿、碗粿等傳統小吃，今明兩天將有15個特色攤位，包括鳳梨、芒果、蝴蝶蘭及各式特色農產，同時捐贈台南鳳梨給伊甸基金會等公益團體品嘗。

黃敏惠表示，台南農特產品去年在嘉義市展售非常搶手，包括肉粽、泡菜等都賣到缺貨，嘉義市是距離產地最近消費中心，歡迎台南市農產品到嘉義市行銷，互相學習及成長，今天適逢6月6日，她分享諧音梗「我愛嘉義市（52+14）等於66」，祝福展售活動六六大順。

黃偉哲說，台南物產豐饒，芒果、芝麻及南瓜都是全台最大產區，尤其芒果產量占全台一半，下周起愛文、金煌及夏雪等品種陸續上市，台南蝴蝶蘭產量也占全台一半，都是農民辛苦結果，謝謝美麗的「阿姐」黃敏惠，讓更多人認識台南農產品，希望今天備貨充足，不夠再繼續補貨。

南市府介紹，現場規畫15攤展售專區，包含玉井之門、春歸梅嶺、農產運銷公司、合口味肉乾、綠野仙蹤農場、鹽水農會、黃金泡菜、蜂和小鎮、鹽水橋南社區肉粽、大水缸飲品、鮮烤蚵仔、芝麻先生、國基漁場、下午山點半冰品、劉蓮忘返蓮藕製品，可一站購足台南精華。

台南市農業局長李芳林說，遠東百貨嘉義店館內展示台灣蝴蝶蘭，地下一樓規畫台南後壁無米樂攝影作品展，後壁在地品牌「芳榮米廠」今明兩天將展售九層粿及碗粿等精緻米食，並推出限時打卡送碗粿活動，每天限量100碗，活動兩天將送出200碗，送完為止。

此外，展場也規畫「蘭獸打卡好禮贈」免費兌換棒棒糖、滿額特惠禮可兌換「茄芷袋小零錢包」每日限量200個、當日累計消費滿3000元以上可加碼參與限量「高階加碼禮」，免費兌換台南人氣超旺的官方吉祥物明星週邊「魚頭君吊飾」或「菜奇鴨吊飾」送完為止。

台南農特產品展售除設置15個攤位外，也安排蘭花展覽、後壁無米樂攝影展及米食展售等活動。記者黃于凡／攝影

台南市長黃偉哲（右二）今天到嘉義行銷農產品，攜手遠東百貨捐贈鳳梨給伊甸基金會等公益團體。記者黃于凡／攝影

台南市長黃偉哲今天和嘉義市長黃敏惠一起體驗削鳳梨。記者黃于凡／攝影