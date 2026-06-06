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台南新市白蓮霧節特產開箱 本產「翠玉寶石」搶先嘗鮮

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

台南市新市區夏季代表活動「新市白蓮霧節－新市翠玉寶石生活節」21日開跑，今天舉行開箱宣傳活動，現場集結在地農產與社區成果有如特產首賣會。

新市白蓮霧清朝就大量種植，因產地陸續開發大量砍伐越來越少，還曾經面臨消失，區公所今年以「翠玉寶石」全新品牌意象呈現大眾面前，象徵「地方特色產業跨入生活美學的新里程」。

今天「寶石光芒開箱首映會」開箱在地稱「翠玉寶石」的白蓮霧，將陸續在21日「閃耀寶石專賣店」及7月「翠玉奔騰運動大會」三大系列活動。

區公所表示，活動邀請新市區白蓮霧產銷班、張氏農場、阿堂古早味、昆隆果園、新市農會、中信科大共同布展，將有多樣農特產體驗及特色伴手禮，要「展現出新市區濃厚的農業底蘊」。

區長張榮哲說，白蓮霧節不只是農產推廣，更是連結社區感情與活力的「生活節」。邀請全國民眾21日到新市區三里聯合活動中心見證這場「結合美學、運動與在地風味的翠玉寶石生活節」。

活動詳情可搜尋臺南市新市區公所」臉書粉絲專頁查詢。

2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供
2026新市白蓮霧節盛大開箱，「翠玉寶石」搶先嘗鮮。圖／新市區公所提供

蓮霧 台南 臺南

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