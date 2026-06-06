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雲林不再又老又窮？2024年家戶所得全國第13名、受雇薪資高於鄰近縣市

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名，縣長張麗善表示，雲林縣已擺脫又老又窮的刻板印象。記者陳雅玲／攝影
行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名，縣長張麗善表示，雲林縣已擺脫又老又窮的刻板印象。記者陳雅玲／攝影

行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名，相較2018年敬陪全台末座，已有明顯成長，雲林縣長張麗善今表示，雲林縣已成功擺脫「又老又窮」，但相關統計顯示消費支出增加、儲蓄率下降，明顯受到物價通膨影響，呼籲中央應通盤檢討，讓民眾能夠安心生活。

主計總部公布，雲林縣2024年平均家戶所得總額114.2萬元，排名為全國第13名，家戶可支配所得93.9萬元，排名全國第12名。張麗善表示，她2018年上任時，雲林平均家戶所得全國第20名，近年透過擘劃「9+1」產業園區，朝向「農工商科技城」邁進，家戶所得、可支配所得及產業產值均呈現顯著成長。

2024年雲林受雇員工平均薪資67.3萬元，與台中市相當，並高於彰化、南投、嘉義縣市，今年4月統計資料，雲林更在全國高齡人口比例的排名中，從過去的最老或第二老，進步至全國第6名，張麗善表示，證明雲林不再又老又窮，也讓更多企業與民眾看見雲林的發展潛力與競爭力。

雖然雲林縣平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，但統計資料也顯示，平均家戶消費金額67.1萬元，較前一年增加5.26%，儲蓄金額26.7萬元，較前一年減少5.46%。張麗善對此表示，受國際環境與能源政策缺失影響，電價與油資不斷飆漲，進而引發全面的物價通膨，即便民眾名目收入與支出有所增加，但受到通膨稀釋，導致許多家庭儲蓄能力不增反減，生活壓力沈重。

她表示，不只是台灣的能源政策，包括國際面對到的這些問題，中央政府必須通盤檢討，思考所有民生經濟遇到的困擾跟威脅，讓民眾能夠安心生活、沒有後顧之憂，這是當務之急。

行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名。記者陳雅玲／翻攝
行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名。記者陳雅玲／翻攝

行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名。圖／本報資料照
行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名。圖／本報資料照

雲林 薪資 張麗善

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