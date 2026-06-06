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「東門城外遊香洋」台南關廟大潭埤水域遊憩體驗新登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供
關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供

台南市政府觀旅局與關廟青文化協會今天舉辦「2026東門城外遊香洋」，連兩天在關廟大潭埤旺萊公園結合水域遊憩體驗、小農市集、鳳梨產業推廣及特色DIY，希望吸引民眾全家來體會夏日時光。

大潭埤有湖光水色與豐富自然生態，是關廟重要觀光景點，活動以「東門城外遊香洋」為主題，結合大潭埤優質水域環境推廣水域遊憩體驗，今年已第3年，持續推出深受民眾喜愛的立式划槳（SUP）、龍舟板等水上活動。

今年攜手關廟青文化協會擴大辦理，增加活動天數與市集攤位規模，也新增大地彩繪、DIY體驗及明天的單車小旅行。農業局與關廟區農會也準備限量當季新鮮鳳梨，提供民眾透過打卡追蹤分享的方式兌換。

上午9點到下午4點關廟區公所也配合開放旺萊公園戲水池，提供親子夏日消暑。今明兩天活動歡迎大家一同來大潭埤感受關廟夏日風情。

觀旅局表示，除熱鬧開幕表演及趣味水上龍舟板競賽，還有「鳳梨冰淇淋製作」、「彩繪紙傘/彩繪陶罐」及「漢服、旗袍體驗」等3項DIY活動，可隨機抽小禮物或市集抵用券50元。

現場還設置「彩繪大潭埤」塗鴉專區，讓小朋友發揮創意。明天將推出單車小旅行，結合大潭埤濕地生態導覽，帶領民眾騎訪山西宮、認識關廟米食文化及大潭埤生態導覽，深入認識關廟的人文故事與自然生態。

市府推薦民眾順遊關廟山西宮、千佛山菩提寺、關廟森林公園及關廟北寮彩繪村等特色景點。若想延伸山城之旅，也可前往龍崎文衡殿、牛埔泥岩水土保持教學園區，或往北串聯虎頭埤風景區、左鎮化石園區及山上花園水道博物館等知名景點，規畫豐富一日或二日遊行程。更多活動及旅遊資訊可至台南旅遊網查詢。

關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供
關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供

關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供
關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供

關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供
關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供

關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供
關廟大潭埤舉辦「東門城外遊香洋」水域遊憩體驗。圖／台南市政府提供

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