備戰梅雨鋒面來襲！台南全面整備防災 抽水站、清淤作業已到位

根據中央氣象署預報，近期滯留鋒面及西南季風增強，台灣將進入典型梅雨季型態，且西半部地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，須留意劇烈雷雨及短延時強降雨，為此，台南市政府提前完成各項防汛整備作業，市長黃偉哲也要求市府團隊提高警覺，防範豪雨可能帶來的災害。

黃偉哲表示，預計9日至12日受低壓帶及滯留鋒面接連影響，局部地區可能出現強降雨情形，已責成各局處及區公所嚴陣以待，除加強救災裝備與器材整備，也同步盤點及掌握救災人力，確保災害發生時能迅速應變，同時提醒民眾提前做好居家防汛措施，降低豪雨帶來的風險。

南市災防辦主任尤天厚指出，短時間強降雨最容易造成局部積淹水，目前已全面完成抽水站、移動式抽水機等防洪設施巡檢，並完成搶修搶險開口契約整備，同時加速區域排水系統及側溝清淤作業，並強化路樹修剪，提升整體防災量能。

災防辦也強調，民眾可透過「台南市政府官方LINE群組」及「台南水情即時通APP」掌握最新天氣與水情資訊，呼籲市民在降雨前主動巡查住家周邊排水設施，如發現側溝、落水口遭樹葉或雜物堵塞，可先行清理；若遇嚴重阻塞情況，可撥打1999市民服務專線通報，共同維護社區安全。