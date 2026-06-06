快訊

MLB／佐佐木朗希絕好調！飆旅美最快161.9公里 繳7局10K無失分

疑不堪校事會議壓力！高雄某國小女老師發文問「這件事」送醫治療

日本吃不到印度咖哩了？異國餐廳因新簽證規定被迫停業

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰梅雨鋒面來襲！台南全面整備防災 抽水站、清淤作業已到位

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台灣將進入典型梅雨季型態，且西半部地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，台南市政府今表示，已提前完成各項防汛整備作業，市府團隊也將提高警覺。圖／南市水利局提供
台灣將進入典型梅雨季型態，且西半部地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，台南市政府今表示，已提前完成各項防汛整備作業，市府團隊也將提高警覺。圖／南市水利局提供

根據中央氣象署預報，近期滯留鋒面及西南季風增強，台灣將進入典型梅雨季型態，且西半部地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，須留意劇烈雷雨及短延時強降雨，為此，台南市政府提前完成各項防汛整備作業，市長黃偉哲也要求市府團隊提高警覺，防範豪雨可能帶來的災害。

黃偉哲表示，預計9日至12日受低壓帶及滯留鋒面接連影響，局部地區可能出現強降雨情形，已責成各局處及區公所嚴陣以待，除加強救災裝備與器材整備，也同步盤點及掌握救災人力，確保災害發生時能迅速應變，同時提醒民眾提前做好居家防汛措施，降低豪雨帶來的風險。

南市災防辦主任尤天厚指出，短時間強降雨最容易造成局部積淹水，目前已全面完成抽水站、移動式抽水機等防洪設施巡檢，並完成搶修搶險開口契約整備，同時加速區域排水系統及側溝清淤作業，並強化路樹修剪，提升整體防災量能。

災防辦也強調，民眾可透過「台南市政府官方LINE群組」及「台南水情即時通APP」掌握最新天氣與水情資訊，呼籲市民在降雨前主動巡查住家周邊排水設施，如發現側溝、落水口遭樹葉或雜物堵塞，可先行清理；若遇嚴重阻塞情況，可撥打1999市民服務專線通報，共同維護社區安全。

台南市政府表示，短時間強降雨最容易造成局部積淹水，目前已全面完成抽水站、移動式抽水機等防洪設施巡檢。圖／南市水利局提供
台南市政府表示，短時間強降雨最容易造成局部積淹水，目前已全面完成抽水站、移動式抽水機等防洪設施巡檢。圖／南市水利局提供

梅雨 台南 豪雨

延伸閱讀

今雷雨開轟下周梅雨滯留鋒殺到 氣象署示警：強降雨恐到6月中旬

梅雨滯留鋒面+西南風下周威脅全台 恐持續到6月中旬 這2天雨最大

低氣壓發威！下周雨彈襲台「下到發紫發紅」 氣象署示警中南部嚴防海水倒灌

今明強對流發展 吳德榮：下周進入典型梅雨旺盛期 滯留鋒威脅防致災雨

相關新聞

雲林不再又老又窮？2024年家戶所得全國第13名、受雇薪資高於鄰近縣市

行政院主計總處公布，雲林縣2024年平均家戶所得、可支配所得均較前一年增加，分別排名全國第13、12名，相較2018年敬陪全台末座，已有明顯成長，雲林縣長張麗善今表示，雲林縣已成功擺脫「又老又窮」，但相關統計顯示消費支出增加、儲蓄率下降，明顯受到物價通膨影響，呼籲中央應通盤檢討，讓民眾能夠安心生活。

「東門城外遊香洋」台南關廟大潭埤水域遊憩體驗新登場

台南市政府觀旅局與關廟青文化協會今天舉辦「2026東門城外遊香洋」，連兩天在關廟大潭埤旺萊公園結合水域遊憩體驗、小農市集、鳳梨產業推廣及特色DIY，希望吸引民眾全家來體會夏日時光。

備戰梅雨鋒面來襲！台南全面整備防災 抽水站、清淤作業已到位

根據中央氣象署預報，近期滯留鋒面及西南季風增強，台灣將進入典型梅雨季型態，且西半部地區有局部大雨甚至豪雨發生機率，須留意劇烈雷雨及短延時強降雨，為此，台南市政府提前完成各項防汛整備作業，市長黃偉哲也要求市府團隊提高警覺，防範豪雨可能帶來的災害。

老市場飄糕餅香！ 台南萬香餅舖甜鹹轉型圈粉年輕世代

為帶領民眾品味台南府城糕餅甜點文化，台南市觀旅局今年推出「鹹甜引路臺南味」系列報導，走訪在地糕餅與甜點職人，頗受民眾喜愛，近期探訪東市場內的「萬香餅舖」，見證老店從祭祀供品到常日點心的用心。

中華郵政職階人員甄試報名至6月10日 雲林郵局進大學攬才

全台缺工嚴峻，中華郵政職階人員甄試報名到6月10日止，雲林郵局為搶人才，前進虎尾科技大學向學生傳授理財、防詐及保險觀念，也同步宣傳115年郵政職階人員甄試，希望吸引更多青年學子投入郵政事業。

梅雨下對地方嘉義久旱逢甘霖 仁義潭蓄水率重返2成

梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，為水情吃緊的嘉義帶來及時雨。嘉義氣象站指出，這波梅雨鋒面前天起影響台灣，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。水利署最新監測資料，仁義潭水庫蓄水率回升至21.22%，蘭潭水庫17.30%，2座水庫合計蓄水量約680萬噸，讓水情獲得喘息空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。